Google'ın yapay zekası Gemini artık daha akıllı hale geldi

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Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özellikle güncellendi.

Artık geçmiş konuşmaları hatırlayabilen Gemini, daha akıcı ve verimli bir iletişim sağlayacak.

GEÇMİŞ KONUŞMALAR NASIL KULLANILIYOR

Gemini, geçmiş konuşmalardan elde ettiği bilgileri kullanarak daha tutarlı ve bağlamsal olarak uygun yanıtlar verebilecek.

Bu özellik, özellikle uzun projeler veya karmaşık görevler için yapay zeka kullanan kişiler için büyük kolaylık sağlayacak.

Artık kullanıcıların her seferinde aynı bilgileri tekrarlaması gerekmeyecek, çünkü Gemini önceki konuşmaları hatırlayabilecek.

Yapay zekanın geçmiş konuşmaları hatırlama yeteneği, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Google, bu endişeleri gidermek için kullanıcıların sohbet geçmişini inceleyebileceği, silebileceği ve yönetebileceği seçenekler sunuyor. Ayrıca, özelliğin tamamen kapatılması da mümkün.

Bu yeni özellik, şu anda Gemini Advanced aboneleri için İngilizce olarak kullanılabilir durumda.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla dil ve Google Workspace Business ve Enterprise müşterileri için de kullanıma sunulması bekleniyor.