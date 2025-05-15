Google'ın yeni güncellemesi çalınan Android cihazları satılamaz hale getirecek

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemindeki Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Koruması (FRP) özelliğini daha da geliştirerek, çalınan telefonların hırsızlar tarafından yeniden satılmasını engellemeyi amaçlayan yeni bir güvenlik güncellemesi duyurdu.

The Android Show: I/O Edition'da tanıtılan bu yükseltme, yetkisiz kullanıcıların cihazı kullanmasını önemli ölçüde zorlaştıracak.

GELİŞTİRİLMİŞ FRP YETKİSİZ KULLANIMI ENGELLİYOR

Yaklaşan FRP güncellemesi, çalınan Android cihazların, önceki sahipliği bir Google hesabı veya ekran kilidi aracılığıyla doğrulanana kadar kullanılmasını engelleyecek şekilde tasarlandı.

Kurulum sihirbazında herhangi bir atlama tespit edilirse ikinci bir fabrika ayarlarına sıfırlama gerektirecek olan bu yeni özelliğin, muhtemelen Android 16 QPR kapsamında yıl sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor.

FRP MEKANİZMASI HIRSIZLARIN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

FRP, bir Android cihazı kurtarma menüsünden veya Google'ın Cihazımı Bul servisinden sıfırlandığında devreye girerek, kurulum sırasında önceki Google hesabı veya ekran kilidiyle doğrulama istiyor ve bu adım başarısız olursa cihazı kullanılamaz hale getiriyor.

Hırsızlar bunu aşmak için çeşitli yöntemler bulsa da Google bu korumaları sürekli güçlendiriyor.

ANDROID 15 İLE FRP KORUMASI DAHA DA GÜÇLENDİRİLDİ

Google, Android 15'te FRP'ye kurulum sihirbazı atlatmalarını daha az etkili hale getirecek bir dizi iyileştirme ekledi.

Örneğin, sihirbaz atlansa bile yeni bir Google hesabı eklenmesi veya yeni bir ekran kilidi ayarlanması engelleniyor.

Daha da önemlisi, kurulum sihirbazını atlamak veya 'OEM kilidini açma' ayarını etkinleştirmek artık FRP'yi devre dışı bırakmayacak şekilde güvenlik artırıldı.