Google'ın yeni işletim sistemi ortaya çıktı: Android ve ChromeOS birleşiyor

Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni PC işletim sistemine dair ilk somut görüntüler nihayet ortaya çıktı.

Şirketin hata takip sisteminde yanlışlıkla yayınlanan videolar, Aluminium kod adlı projenin detaylarını ve nasıl bir deneyim sunacağını gözler önüne serdi.

ARAYÜZ DETAYLARI VE ÖZELLİKLER

Sızdırılan görüntülerde ekranın üst kısmında Wi-Fi, pil ve Gemini gibi Android tarzı durum simgelerinin akıllı telefonlara kıyasla daha büyük bir şekilde yer aldığı görülüyor.

Google Play Store'un masaüstü sürümünün kullanıldığı videolarda, görev çubuğu ve değiştirilmiş fare imleci gibi masaüstü odaklı öğeler dikkat çekiyor.

CHROMEOS'UN YERİNİ ALACAK

HP Elite Dragonfly Chromebook üzerinde test edildiği belirlenen işletim sisteminin, tüm işlevsellik taşındıktan sonra ChromeOS'un yerini alması hedefleniyor.

Gemini yapay zeka araçlarının merkezi bir rol oynayacağı Aluminium OS; tabletler, 2'si 1 arada cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar için geliştiriliyor.