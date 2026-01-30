Google'ın yeni işletim sistemi ortaya çıktı: Android ve ChromeOS birleşiyor

- Google, Android ve ChromeOS'u birleştiren yeni işletim sistemi Aluminium OS'i sızdırılan videolar ile ilk kez gösterdi.
- Videolarda Wi-Fi, pil ve Android tarzı durum simgeleri dikkat çekerken, görev çubuğu ve masaüstü odaklı öğeler de öne çıkıyor.
- HP Elite Dragonfly Chromebook üzerinde test edilen sistem, tüm özellikleri taşıdıktan sonra ChromeOS'un yerini almayı hedefliyor.
Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni PC işletim sistemine dair ilk somut görüntüler nihayet ortaya çıktı.
Şirketin hata takip sisteminde yanlışlıkla yayınlanan videolar, Aluminium kod adlı projenin detaylarını ve nasıl bir deneyim sunacağını gözler önüne serdi.
ARAYÜZ DETAYLARI VE ÖZELLİKLER
Sızdırılan görüntülerde ekranın üst kısmında Wi-Fi, pil ve Gemini gibi Android tarzı durum simgelerinin akıllı telefonlara kıyasla daha büyük bir şekilde yer aldığı görülüyor.
Google Play Store'un masaüstü sürümünün kullanıldığı videolarda, görev çubuğu ve değiştirilmiş fare imleci gibi masaüstü odaklı öğeler dikkat çekiyor.
CHROMEOS'UN YERİNİ ALACAK
HP Elite Dragonfly Chromebook üzerinde test edildiği belirlenen işletim sisteminin, tüm işlevsellik taşındıktan sonra ChromeOS'un yerini alması hedefleniyor.
Gemini yapay zeka araçlarının merkezi bir rol oynayacağı Aluminium OS; tabletler, 2'si 1 arada cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar için geliştiriliyor.