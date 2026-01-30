Yapay zeka etkisi: Samsung, son çeyrekte kârını 3 kat artırdı

- Samsung, dördüncü çeyrekte kârını yapay zeka çiplerine olan talep ve bellek fiyatlarındaki artış sayesinde üç katına çıkardı.
- Üç aylık geliri yüzde 24 artarak 93,8 trilyon wona, faaliyet kârı ise yüzde 200'ün üzerinde artarak 20,1 trilyon wona ulaştı.
- Şirket, bellek iş kolunda tüm zamanların en yüksek gelirini elde etti ve yapay zeka taleplerinin artarak devam edeceğini öngörüyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dördüncü çeyrek finansal raporunda yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talebin etkisiyle rekor düzeyde kâr açıkladı.
Şirket, bellek çipi kıtlığının fiyatları yukarı çekmesi sonucu analist tahminlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KAZANÇ
Şirketin üç aylık geliri, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 93,8 trilyon won seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
Faaliyet kârı ise yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde artış göstererek 20,1 trilyon won olarak gerçekleşti.
YAPAY ZEKA ÇİP KITLIĞI FİYATLARI ARTIRDI
Özellikle Nvidia gibi şirketlerin ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) ürünlerine olan talep, arzı aşarak genel piyasa fiyatlarını yükseltti.
Samsung, bu yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini önceliklendirerek bellek iş kolunda tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı.
MOBİL BÖLÜMDE DÜŞÜŞ VAR
Mobil departmanının kârı yoğun rekabet nedeniyle düşüş gösterse de şirket, Galaxy S26 serisi ve yeni yapay zeka özellikleriyle bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.
Samsung yönetimi, 2026 yılının ilk çeyreğinde de yapay zeka ve sunucu talebinin artarak devam edeceğini öngörüyor.