Windows 11, 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, 2025 yılının son çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklarken işletim sistemi Windows 11'in ulaştığı büyük başarıyı da duyurdu.

Şirket verilerine göre Windows 11, resmi olarak küresel çapta bir milyar kullanıcı sayısına ulaştı.

WINDOWS 10'U GERİDE BIRAKTI

Yeni işletim sistemi bu kritik kilometre taşına 1.576 günde ulaşırken, bir önceki sürüm olan Windows 10 aynı başarıyı 1.706 günde yakalayabilmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows 10'un kullanım ömrünün sona ermesiyle birlikte kullanıcıların ve işletmelerin Windows 11'e geçişinin hızlandığını belirtti.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN BÜYÜYOR

Ekim 2021'den beri piyasada olan Windows 11, modern arayüzüne rağmen sıkça yaşanan güncelleme sorunları ve sistem hataları nedeniyle eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor.

Ancak Microsoft, hatalı yapısına rağmen pazar payını kanıtlayan bu işletim sistemini uzun süreli bir sürüm olarak tutmayı planlıyor.

GELİR ARTIŞI BEKLENTİNİN ALTINDA

Windows gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir büyüme kaydedilse de bu oran Microsoft'un beklentilerinin altında kaldı.

Şirket, Windows 10 döneminin kapanmasıyla birlikte yeni lisans satışlarında ve cihaz geçişlerinde çok daha büyük bir artış öngörüyordu.