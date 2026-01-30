Su altında iletişim artık mümkün: HUAWEI’nin en gelişmiş akıllı saati WATCH Ultimate 2

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasında nadiren karşımıza çıkan, hem şık bir davette takım elbisenizi tamamlayacak kadar zarif hem de okyanusun en karanlık noktalarında hayatta kalmanızı sağlayacak kadar dayanıklı bir akıllı saat ile karşınızdayız.

Bu haberimizde; sıradan bir akıllı saat incelemesinin ötesine geçiyoruz ve teknolojinin lüks ve macera ile buluştuğu HUAWEI WATCH Ultimate 2 modeline yakından bakıyoruz.

Elimize ulaştığı andan itibaren hissettirdiği ilk şey şu oldu: Bu sadece bildirimlerinizi okuduğunuz bir ekran değil, bileğinizde taşıdığınız profesyonel bir keşif ekipmanı.

TASARIM DETAYLARI

HUAWEI WATCH Ultimate 2’yi kutusundan çıkardığınızda sizi karşılayan ağırlık ve doku, bir teknoloji ürününden ziyade üst segment bir mekanik saati andırıyor.

Bunun sebebi, kasasında kullanılan Amorf Zirkonyum bazlı sıvı metal alaşımı. Paslanmaz çelikten çok daha sert, titanyumdan ise çok daha dayanıklı olan bu materyal, saati çizilmelere ve korozyona karşı neredeyse bağışıklık kazanmış bir hale getiriyor.

Safir kristal cam ile korunan 1.5 inçlik LTPO ekran, güneşin en tepede olduğu anlarda bile kristal netliğinde bir görüntü sağlıyor.

Saat, bir akşam şık bir restoranda takım elbisenin bileğinde premium bir mekanik saat gibi dururken, ertesi gün zorlu bir doğa yürüyüşünde veya dalışta hiçbir taviz vermeden görevini yerine getirebilen bir tasarım sunuyor.

Amorf zirkonyum yüzeye anahtar veya bıçak sürttüğünüzde bile iz bırakmayan bu yapı bizi oldukça etkiledi.

SONAR TABANLI SUALTI İLETİŞİMİ

Piyasadaki çoğu "dayanıklı" akıllı saat 40 metrede, en iyileri ise 100 metrede sınırlarını çizerken; HUAWEI WATCH Ultimate 2, 150 metre (20 ATM) derinliğe inebiliyor.

Ancak bu saati dalış dünyasında bir devrim haline getiren asıl özellik, sadece ne kadar derine indiği değil, orada ne yapabildiği.

Dalış tutkunları bilir; su altında iletişim kurmak el işaretlerine veya metal tanka vurarak gürültü çıkarmaya bağlıdır.

WATCH Ultimate 2, dünyanın ilk bağımsız sonar tabanlı su altı iletişimini sunarak bu ilkel yöntemleri tarihe gömüyor.

Hücresel sinyalin veya GPS'in işlemediği derinliklerde, ses dalgaları üzerinden çalışan sonar teknolojisi sayesinde dalış arkadaşlarınızla iletişimde kalabiliyorsunuz.

Daha da kritik olanı ise güvenlik. Acil bir durumda (ekipman arızası veya gaz bitmesi gibi), saatin sol üst butonuna 10 saniye basılı tutarak SOS modunu aktif edebiliyorsunuz.

Cihaz, çevredeki diğer Ultimate 2 kullanıcılarına sonar üzerinden 30 metre menzilli bir tehlike sinyali gönderiyor ve bu sinyal dalgıçtan dalgıca iletilerek menzilini genişletiyor. Bu, su altında artık yalnız olmadığınız anlamına geliyor.

SAĞLIK TAKİBİ KONUSUNDA DA İDDİALI

Piyasadaki neredeyse tüm akıllı saatler, belirli sağlık özelliklerini zaten standart olarak sunuyor. Ancak bu saat bizi oldukça şaşırttı.

Sağlık takibi konusunda WATCH Ultimate 2, sadece bileğinizden nabız ölçmekle yetinmiyor. Yeni geliştirilen X-TAP teknolojisi, saatin yan tarafındaki fiziksel etkileşimi bir sağlık laboratuvarına dönüştürüyor.

Saatin X-TAP sensörüne parmağınızı dokundurarak sadece 10 saniye içinde vücudunuzun en kritik verilerine ulaşıyorsunuz.

Tek bir dokunuşla EKG, SpO2 (kandaki oksijen), nabız, stres ve vücut ısısı dahil olmak üzere 11 farklı hayati veriyi analiz edip size anlık bir rapor sunuyor.

Özellikle yüksek irtifa dağcılığı yapanlar için bu sensör hayati önem taşıyor. 4.500 metre ve üzerindeki tırmanışlarda, parmak ucundan alınan hassas SpO2 ölçümleriyle irtifa hastalığı riskini analiz ediyor ve size ne zaman durmanız veya nefes egzersizi yapmanız gerektiğini söylüyor.

Tüm bu verilerin Huawei Sağlık uygulaması üzerinden detaylı grafiklerle takip edilebilmesi, profesyonel sporcular için büyük bir artı.

5 FARKLI UYDU SİSTEMİNİ KULLANAN YENİ KONUMLANDIRMA SİSTEMİ

Şehirden uzaklaşıp doğanın kalbine, sinyallerin zayıfladığı vadilere girdiğinizde, WATCH Ultimate 2’nin Sunflower 2.0 Konumlandırma Sistemi devreye giriyor.

Çift bantlı ve beş farklı uydu sistemini (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS) kullanan bu teknoloji, karmaşık arazilerde rotanızı yüzde 30 daha yüksek bir doğrulukla çiziyor.

Doğa yürüyüşü testlerimizde "Expedition Mode" (Keşif Modu) özelliğini kullandık. Çevrimdışı tam renkli haritalar sayesinde telefonunuza hiç ihtiyaç duymadan, belirlediğiniz işaret noktaları üzerinden güvenle ilerleyebiliyorsunuz.

Şehir içerisinde, gökdelenlerin arasında bile yüksek doğruluk oranlı GPS sistemine sahip bir akıllı saat.

Saatin "Dim Modu" (Loş Işık), gece yürüyüşlerinde gözü yormayan turuncu bir arayüz sunarak taktiksel bir kullanım sağlıyor.

Rotadan saptığınızda veya hava karardığında "Geri Dönüş" (Backtrack) özelliği sizi başladığınız noktaya en güvenli yoldan geri getiriyor.

ANDROID & IOS UYUMLU VE 11 GÜNE VARAN PİL ÖMRÜ

HUAWEI Watch Ultimate 2 hem IOS hem de Android uyumla da dikkat çekiyor. Tüm bu özelliklerin en büyük destekçisi ise şüphesiz pil ömrü.

Android cihazlarla standart kullanımda 4.5 güne kadar pil ömrü sunarken , güç tasarrufu modunda bu süreyi 11 güne kadar (hafif kullanımda) çıkarabiliyor . iOS kullanıcıları için ise standart modda 3.5 günlük bir deneyim vadediyor.

En etkileyici detaylardan biri, modlar arası geçişin hızıydı. Çok yönlü standart moddan, sizi uzun bir kampa götürecek olan Güç Tasarrufu moduna geçiş sadece 3 saniye sürüyor.

Bu esneklik, şarj aletini yanınıza almayı unuttuğunuz uzun hafta sonu kaçamaklarında hayat kurtarıcı oluyor.

SON SÖZLER…

HUAWEI WATCH Ultimate 2’yi sadece teknik özellikleriyle anlatmak ona haksızlık olur. Bu cihaz; zaman zaman 150 metre derinlikteki bir mağarada dalış yaparken güvenebileceğiniz bir arkadaş, zaman zaman ise karlı bir zirvede sağlığınızı emanet ettiğiniz bir doktor olabiliyor.

Amorf zirkonyumun sağlamlığı, sonar iletişiminin getirdiği güvenlik hissi ve X-TAP sensörünün hassasiyeti bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablodan oldukça memnun kaldık.

Eğer bileğinizde sadece bildirim gösteren bir ekran değil, sizi yeni maceralara teşvik edecek profesyonel bir keşif aracı arıyorsanız, HUAWEI WATCH Ultimate 2 oldukça iyi bir seçenek.

30 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasındaki tanıtım döneminde Huawei Online Mağaza bültenine abone olan kullanıcılar, satış aşamasında geçerli FreeBuds SE 3 hediye kuponu kazanacak.

10 Şubat – 2 Mart ön satış sürecinde ise 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim, Akıllı Tartı 3 hediyesi ve toplam 3 yıl garanti avantajı sağlanıyor.

Stok sınırı yok.

