Google'ın yeni özelliği fotoğraf düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırıyor

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Popüler fotoğraf depolama ve paylaşım hizmeti Google Fotoğraflar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla "Hızlı Düzenlemeler" adında yeni bir özellik kullanıma sundu.

Bu yenilikçi araç, görsellerinizi paylaşırken, yapılan değişiklikleri kütüphanenize kalıcı olarak kaydetmenize gerek kalmadan, hızlı fotoğraf düzenlemeleri yapmanıza olanak tanıyor.

Google Fotoğraflar içinde "Hızlı Düzenlemeler" kullanılarak yapılan düzenlemeler, fotoğraf paylaşıldığında veya paylaşılan bir albüme eklendiğinde hizmet içerisinde kaydediliyor.

Ancak, kullanıcı fotoğrafını Google Mesajlar veya WhatsApp gibi farklı bir uygulama üzerinden paylaşırsa bu değişiklikler korunmuyor, böylece kullanıcılar düzenlemelerin nerede saklanacağı konusunda kontrol sahibi oluyor.

KULLANICILAR BU YENİ ÖZELLİĞİ İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKABİLİYOR

Bir görsel paylaşılmak istendiğinde varsayılan olarak aktif olan "Hızlı Düzenlemeler" seçeneği, bazı kullanıcılara hitap etmeyebilir.

Bu durumda, paylaşım ekranındaki Ayarlar simgesine dokunarak özellik kolayca devre dışı bırakılabiliyor ve kullanıcılar paylaşım deneyimleri üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor.

Yeni Hızlı Düzenlemeler" özelliği yalnızca daha önce düzenlenmemiş görsellerde çalışıyor ve genellikle ekran görüntüleri gibi belge albümlerindeki ya da önceden düzenlenmiş fotoğraflar için görünmüyor.

Ayrıca bu yeni özellik şimdilik yalnızca Android 14 ve üzeri sürümleri çalıştıran cihazlardaki Google Fotoğraflar'da kullanılabiliyor.