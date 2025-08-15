Google'ın yeni yapay zeka aracı, en ucuz uçuşları bulmanızı sağlıyor

Google, uçak bileti arama platformu Google Flights'a, seyahat planlamayı kökten değiştirebilecek yeni bir yapay zeka özelliği ekledi.

"Uçuş Fırsatları" adı verilen bu yenilikçi araç, en iyi fırsatları bulmak için belirli tarih ve varış noktası girme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

HAYALİNİZDEKİ SEYAHATİ DOĞAL DİLDE ANLATIN

Yeni araç, tasarruf etmeyi önceliklendiren esnek gezginleri hedefliyor ve kullanıcıların istedikleri seyahati basit ifadelerle tanımlamasına olanak tanıyor.

Örneğin, "bu kış harika yemekler sunan bir şehre bir haftalık, aktarmasız bir seyahat" gibi bir arama yaparak yüzlerce hava yolundan uygun fiyatlı seçenekler bulabiliyorsunuz.

ŞİMDİLİK SINIRLI BİR BÖLGEDE BETA SÜRÜMÜNDE

"Uçuş Fırsatları" aracı şu anda ABD, Kanada ve Hindistan'daki kullanıcılar için beta sürümünde kullanıma sunulmuş durumda.

Google, bu yeni özelliğin yanı sıra geleneksel Google Uçuşlar arayüzünü de çalıştırmaya devam edeceğini doğruladı.