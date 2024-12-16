Google'ın yeni yapay zeka aracı, sizin yerinize internette gezinebiliyor

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Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son olarak Gemini 2.0 modeliyle geliştirdiği "Project Mariner" adlı yeni bir yapay zeka aracını duyurdu.

Bu araç, internette sizin yerinize gezinebilecek, bilgi arayabilecek ve hatta alışveriş yapabilecek kadar gelişmiş özelliklere sahip.

PROJECT MARINER NEDİR

Project Mariner, Chrome tarayıcısı için geliştirilmiş deneysel bir yapay zeka uzantısı. Bu uzantı, web sitelerinde gezinmek, Google araması yapmak, bilgi toplamak, alışveriş yapmak ve daha pek çok görevi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Google, Mariner'ın özellikle insanlar için sıkıcı ve zaman alıcı olabilen görevlerde yardımcı olabileceğini belirtiyor.

MARINER NASIL ÇALIŞIYOR

Mariner, kullanıcıların verdiği komutları yerine getirmek için çok adımlı işlemler gerçekleştirebiliyor.

Örneğin, bir kullanıcı Mariner'dan birden fazla şirketin iletişim e-posta adreslerini bulmasını istediğinde, Mariner her şirketin web sitesini Google'da arıyor, siteye giriyor, iletişim e-postasını buluyor ve kullanıcıya sunuyor.

Bir başka örnekte ise, Mariner'a en ünlü empresyonist ressamı bulma, eserlerinden bir seçki oluşturma ve benzer bir boya paletini kullanıcının Etsy sepetine ekleme görevi veriliyor.

Mariner, bu görevi başarıyla yerine getirerek Vincent Van Gogh tabloları sunuyor ve Etsy'den bir boya paleti buluyor.

MARINER'IN ÖZELLİKLERİ

Mariner, karmaşık görevleri yerine getirmek için birden fazla adımı otomatik olarak gerçekleştirebiliyor ve web sitelerinde dolaşarak istediğiniz bilgileri bulabiliyor.

Yapay zeka, Google'da arama yaparak istediğiniz bilgilere ulaşabiliyor ve sizin yerinize online alışveriş yapabiliyor.

Google, Mariner'ın henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve mükemmel olmadığını kabul ediyor. Aracın ne zaman kamuoyuna sunulacağı ise henüz belli değil.

Mariner gibi yapay zeka araçlarının yaygınlaşması, web'in geleceği hakkında bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu araçların, internette gezinme ve bilgiye erişme şeklimizi nasıl değiştireceği merak konusu.