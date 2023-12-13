Gözetleniyor olabilirsiniz: Akıllı telefonunuza birisinin sızdığını nasıl anlarsınız Siber saldırganlar, çeşitli yöntemlerle telefonunuza girebilir ve sizi gizlice gözetleyip verilerinizi ele geçirebilir. Peki bu nasıl anlaşılır?

ensonhaber.com

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kişisel bilgilerimizin güvenliği daha da önem kazanmış durumda.

Ancak, akıllı telefonlarımıza sızma girişimleri her geçen yıl artıyor, verileriniz ele geçiriliyor.

Eğer akıllı telefonunuzun güvenliği konusunda endişeleriniz varsa ve birinin sizi izlediğini düşünüyorsanız, aşağıdaki işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor.

1. Telefonlardaki renkli noktalar

Android ekranının üst kısmında yeşil bir nokta veya iPhone'da turuncu bir nokta görüyorsanız, bu saldırıya uğradığınız veya birisinin telefonunuza tehlikeli bir uygulama yüklediği anlamına gelebilir.

Bu uyarı noktaları, telefonun mikrofonu veya kamerası kullanıldığında ortaya çıkar. Eğer durup dururken bu ışıklar beliriyorsa, telefonunuza insanları gözetleme amaçlı kötü amaçlı yazılım yüklenmiş olabilir.

Bu gibi durumlarda, yüklü uygulamaları gözden geçirin ve bilmediğiniz uygulamaları silin. Ayrıca bir virüs tarama uygulaması kullanabilir veya telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

iPhone'da, telefonun Kontrol Merkezine gidip üstteki noktalar simgesini inceleyerek hangi uygulamalarınızın kamerayı veya mikrofonu kullandığını kontrol edebilirsiniz.

2. Aşırı ısınma sorunları

Telefonunuzun durup dururken ısınması da kötü amaçlı bir yazılımın yüklendiğine dair bir uyarı işareti olabilir.

Sürekli konum paylaşımı etkinleştirildiğinde, telefonunuzun pili muhtemelen açıklanamaz bir şekilde hızla tükenecek ve telefon ısınacak.

Telefonunuza yüklediğinizi hatırlamadığınız tuhaf görünümlü uygulamalar veya resmi uygulama mağazası dışında yanlışlıkla indirdiğiniz uygulamalar bu duruma neden olabilir.

Bazen, bu uygulamalar kendilerini kamufle etmeye çalışıyor ve uygulama adını telefon ayarlarına benzeyen bir şeyle veya size meşru olabileceklerini hissettiren herhangi bir şeyle değiştiriyor.

3. Gelen şüpheli e-postalar

Bankanızdan veya sosyal medya uygulamalarınızdan şifrenizi değiştirmek isteyip istemediğinizi soran e-postalar almaya başlarsanız bu, kimlik bilgilerinizin çalındığının bir işareti olabilir.

Suçlular bunu, kurbanların sahte bir web sitesini ziyaret etmeye ikna edildiği kimlik avı saldırıları yoluyla yapabilir.

4. Anormal veri kullanımı

Telefonunuzun veri kullanımında ani ve belirgin bir artış varsa, bu durum, bilgi göndermek veya almak amacıyla arka planda çalışan bir uygulama veya yazılımın işaretçisi olabilir.

5. Beklenmeyen uygulama davranışları

Telefonunuzdaki uygulamaların beklenmeyen şekilde açılması veya kapanması, birisinin uzaktan erişim sağladığını gösterebilir.