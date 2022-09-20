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    Gözlükle bilgisayar kullananların verileri çalınabilir

    Bilgisayarı gözlükle kullanan kişilerin, gözlükteki yansımadan dolayı bilgilerinin çalınabildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 13:23
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    Gözlükle bilgisayar kullananların verileri çalınabilir

    Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

    Günümüzde saldırganlar, akla gelmeyecek yöntemler kullanmaya başladı. Michigan ve Zhejiang Üniversitesi'nden uzmanlar, gözlükle bilgisayar kullananların tehlikede olabileceğini gösteren bir araştırma yayınladı.

    Gözlük takanlar dikkat

    Araştırmaya göre, bilgisayarın kamerasına bağlanan kötü niyetli kişiler, gözlük camındaki yansımayı kullanarak bilgisayar ekranındaki hassas bilgileri ele geçirebiliyor.

    Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda, 720p web kamerası ile yaklaşık 10 milimetre yüksekliğindeki ekran metni, yüzde 75'in üzerinde doğrulukla okunabiliyor.

    Ancak dizüstü bilgisayar kameraları geliştikçe daha küçük metinlerin de okunabilir olacağı belirtiliyor.

    Gözlükle bilgisayar kullananların verileri çalınabilir #1

    Uzmanlara göre, artık uzaktan sunumlar ve toplantılar sırasında gözlük takan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

    Araştırmacılar, Zoom gibi telekonferans uygulamaları geliştiricilerinin, gözlüklerdeki görüntüleri bulanıklaştırmak için filtreler oluşturmasını öneriyor.


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