GPT-5'in tükettiği devasa enerji miktarı ortaya çıktı

OpenAI'nin kısa süre önce tanıttığı yeni nesil yapay zeka modeli GPT-5, gelişmiş yeteneklerinin yanı sıra devasa enerji tüketimiyle de gündemde.

Uzmanlara göre, yeni modelin güç tüketimi, yapay zekanın çevresel maliyetine ilişkin endişeleri artırıyor.

GÜNDE 1,5 MİLYON EVİN ELEKTRİĞİ KADAR

Rhode Island Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir analize göre, ChatGPT'nin günlük 2,5 milyar talebi göz önüne alındığında, GPT-5'in toplam enerji tüketimi 1,5 milyon ABD hanesinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

Bu, bir ampulü 18 dakika boyunca yakmaya eş değer olan tek bir orta uzunlukta yanıtın enerji maliyetinden yola çıkarak hesaplandı.

OPENAI VERİLERİ AÇIKLAMIYOR

Bu endişe verici tahminlere rağmen OpenAI, 2020'de GPT-3'ün piyasaya sürülmesinden bu yana modellerinin güç tüketimi hakkında resmi bir veri paylaşmadı.

Uzmanlar, bir modelin boyutu ve karmaşıklığı ile enerji tüketimi arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ve GPT-5'in kaynak tüketiminin öncekilerden kat kat daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor.