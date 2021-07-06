Grafikleriyle öne çıkacak PES 2022 tamamen ücretsiz olabilir

Konami'nin popüler futbol oyunu Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu PES 2022, iddialara göre ücretsiz olarak yayınlanacak. İşte PES 2022'den son bilgiler...

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021, geçtiğimiz yıl yeni bir oyun olarak değil, sezon güncellemesi adı altında yayınlanmıştı.

KONAMI, gelecek yıl çok farklı ve oldukça iddiali bir PES 2022 oyununa odaklandıkları için yeni oyun çıkarmadıklarını söylemişti.

Şirket tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bu açıklamalar, PES 2022 ile ilgili beklentileri oldukça artırdı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLABİLİR

PES 2022 ile ilgili henüz çok fazla detay yok. Ancak katıldığı bir programda açıklamalar yapan editör Andy Robinson, oyunun gerçekten de oldukça farklı olacağını ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağını söyledi.

Bu iddia her ne kadar KONAMI tarafından henüz doğrulanmasa da oyunseverler şimdiden oldukça memnun.

Çıkan bir diğer söylentiye göre PES 2022, Unreal Engine oyun motoru ile geliştiriliyor. Andy Robinson, PES serisinin bu oyunla birlikte farklı bir seviyeye geleceğini söylüyor.

Son olarak PES'in normal sürümüne kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş versiyonu PES Lite, zaten ücretsiz olarak piyasaya sürülüyor. KONAMI'nin neden ana oyunu ücretsiz hale getirmek istediği ise bilinmiyor.

Öte yandan, PES 2022 ücretsiz hale gelirse oyun içi birçok paketin ücretli olacağını iddia edenler de var.

Şimdiden oldukça merak uyandıran PES 2022'nin ağustos sonlarında ya da eylül başlarında yayınlanması bekleniyor.