GRID Legends: Deluxe Edition bu ay iOS ve Android'e geliyor

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Codemasters'ın geliştirdiği ve Feral Interactive tarafından mobil platforma uyarlanan GRID Legends: Deluxe Edition, 17 Aralık'ta iOS ve Android cihazlarda oyuncularla buluşacak.

Oyun, yüksek kaliteli grafikleri, özelleştirilebilir kontrolleri ve heyecan verici yarış deneyimiyle mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek.

MOBİL İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ

GRID Legends: Deluxe Edition, mobil cihazlar için özel olarak optimize edildi. Oyuncular, dokunmatik ekran veya oyun kumandası kullanarak prototip GT'lerden açık tekerlekli araçlara kadar farklı kategorilerdeki 120'den fazla aracı kontrol edebilecekler.

Deluxe Edition, 10 farklı motor sporları disiplininde yarışma imkanı sunuyor. Kapsamlı Kariyer modu, canlı aksiyon Hikaye modu ve orijinal oyunun tüm DLC'leri de Deluxe Edition'da yer alıyor.

GRID Legends: Deluxe Edition, Calico adlı çevrimiçi hizmeti aracılığıyla çevrimiçi liderlik tabloları sunuyor.

Oyuncular, en hızlı tur zamanlarını paylaşabilecek ve haftalık/aylık yarışlarda mücadele edebilecekler.

FİYAT VE DESTEKLENEN CİHAZLAR

GRID Legends: Deluxe Edition, App Store'da 14,99 dolar / 9,99 sterlin / 12,49 euro fiyatla ön siparişe açıldı.

Android kullanıcıları ise Google Play Store'da ön kayıt yaptırabiliyor. Oyunun fiyatı Android platformunda 13,49 dolar / 8,99 sterlin / 10,99 euro olarak belirlendi.

GRID Legends: Deluxe Edition, lansmanda sadece Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8 Elite yonga setlerini destekleyecek.

iOS tarafında ise iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 ve daha yeni iPhone modelleri oyunu destekleyecek

iPad kullanıcıları ise 7. nesil iPad mini (2024), M1 çipli veya daha yeni iPad Air modelleri ve M1 çipli veya daha yeni iPad Pro modellerinde oyunu oynayabilecekler.