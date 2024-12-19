GRID Legends Deluxe Edition iOS ve Android için yayınlandı

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Codemasters'ın geliştirdiği ve Feral Interactive tarafından mobil platforma uyarlanan GRID Legends: Deluxe Edition, iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

Oyun, yüksek kaliteli grafikleri, özelleştirilebilir kontrolleri ve heyecan verici yarış deneyimiyle mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek.

MOBİL İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ

GRID Legends: Deluxe Edition, mobil cihazlar için özel olarak optimize edildi.

Oyuncular, dokunmatik ekran veya oyun kumandası kullanarak prototip GT'lerden açık tekerlekli araçlara kadar farklı kategorilerdeki 120'den fazla aracı kontrol edebilecekler.

Deluxe Edition, 10 farklı motor sporları disiplininde yarışma imkanı sunuyor. Kapsamlı Kariyer modu, canlı aksiyon Hikaye modu ve orijinal oyunun tüm DLC'leri de Deluxe Edition'da yer alıyor.

ÇEVRİMİÇİ LİDERLİK TABLOLARI

GRID Legends: Deluxe Edition, Calico adlı çevrimiçi hizmeti aracılığıyla çevrimiçi liderlik tabloları sunuyor.

Oyuncular, en hızlı tur zamanlarını paylaşabilecek ve haftalık/aylık yarışlarda mücadele edebilecekler.

GRID Legends: Deluxe Edition, oyuncuların çarpıcı fotoğraflar çekmesini ve düzenlemesini sağlayan bir Fotoğraf Modu da içeriyor.

FİYAT

Oyun, App Store ve Google Play Store'da 14,99 dolar / 9,99 sterlin / 12,49 euro fiyatla satışa sunuldu. Fiyatlar, yerel olarak değişiklik gösterebilir.

Oyunun Türkiye fiyatı ise Android telefonlarda 329 TL, iPhone'larda ise 429 TL olarak belirlenmiş durumda.