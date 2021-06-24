Grizu-263 Uzay Takımı, NASA'nın desteklediği uydu yarışmasında 4. oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılan Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda dördüncülük elde etti.

Geçtiğimiz yıllarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 4. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi ABD'de temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, yeni bir başarıya imza attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan Cansat Competition 2021 Yarışması'nda, dünyanın birçok üniversitesini geride bırakarak dördüncü oldu.

İLK 20'DEKİ TEK TÜRK TAKIMI

Geleneksel bir tasarla-yap-fırlat modeli öğrenci yarışması olan CanSat Competition'da ilk 20'deki tek Türk takımı olan Grizu-263, Türkiye'yi bu yıl da başarıyla temsil etti.

Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, yarışmanın dünyanın prestijli yarışmalarından biri olduğunu dile getirerek, "2018'den beri derecelerimiz var. İki dünya ikinciliği, iki dünya dördüncülüğü elde ettik. 5 yıllık süreç içinde takdir edilesi başarı hikayemiz oluştu." diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, sürdürülebilirlik açısından başarının önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız başarılarını korumayı ve birçok alanda çıtayı yükseltmeyi başarıyorlar. Türkiye'den de birçok yarışmacı olmuştu. Bizim takımımız dünya dördüncüsü oldu. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYDI"

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da elde ettikleri başarılardan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "5 yıl önce takımı kurduğumuzda sürdürülebilir başarıyı elde etme sözümüz vardı. En büyük amacımız buydu ve bu amacımızı yeni gelen başarımızla perçinlediğimizi düşünüyorum.

Bu yıl dünya üzerinde seçkin üniversitelerden 44 takımın finale kaldığı yarışmayı ilk 20'deki tek Türk takımı olarak dördüncü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek yarışmaya hazırlandıklarını söyleyen Dursun, büyük emek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.





GRIZU-263 UZAY TAKIMI NASIL KURULDU

Grizu-263 Uzay Takımı, 2016 yılında NASA/JPL Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız ile gerçekleştirilen konferansın ardından Muzaffer Duysal ve Çağla Aytaç Dursun öncülüğünde 8 kişi ile hayata geçirildi. Uzay ve havacılık çalışmalarına odaklanan takımın sosyal misyonu ise şehrini ve madencileri ön plana çıkarmak oldu.

GRIZU-263 İSMİNİN DOĞUŞU

3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Bu patlamalar, taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Olay sırasında hayatlarını kaybeden 263 madencinin anısını yaşatmak için takımlarına grizu-263 ismini verdiler. Takımın hedeflerinden biri de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak.