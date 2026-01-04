Grok'a "ince ayar": Fotoğraf düzenleme izni nasıl kapatılır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

X kullanıcıları son günlerde Grok’un görsel düzenleme özelliğinden muzdarip.

İddialara göre, platformda paylaşılan bazı fotoğraflar, üçüncü kişilerin komutlarıyla istenmeyen biçimde düzenlenebiliyor.

Bu durum özellikle rıza dışı içerik üretimi riski nedeniyle tepki toplarken kullanıcıların kendi hesapları açısından uygulayabileceği bir gizlilik ayarı gündeme geldi.

GROK'A İNCE AYAR

X’in ayarlar menüsünde yer alan seçenek, herkese açık verilerinizle birlikte Grok ve xAI etkileşimlerinizin eğitim ve “ince ayar” amacıyla kullanılmasına izin veriyor.

Bu izin açık olduğunda, paylaşımlarınızın Grok ile ilişkilendirilme ihtimali artabiliyor.

İzin kapatıldığında ise doğrudan profilinizden alınan içeriklerin bu kapsamda kullanılmasına karşı önemli bir bariyer oluşuyor.