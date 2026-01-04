Selçuk Bayraktar: Adaletsizlik yeni normal oldu, Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmezdir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bayraktar, günümüz dünyasında adaletsizlik ve hukuksuzluğun artık istisna olmaktan çıktığını belirterek, bunun “yeni normal” haline geldiğini ifade etti.

Güçlü olanın zayıfı ezdiği bir küresel ortamda kimsenin kendini güvende hissetmesinin mümkün olmadığını dile getiren Bayraktar, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan çatışma ve operasyonlara dikkat çekti.

"YÖNTEMLER DEĞİŞİYOR, SONUÇ DEĞİŞMİYOR"

Bayraktar, füzelerle vurulan şehirlerden liderlerin operasyonlarla kaçırılmasına kadar yaşanan olayların ortak bir noktaya işaret ettiğini vurguladı. Yöntemler farklı olsa da ortaya çıkan sonucun egemenliğin gasbedilmesi, insan hayatının değersizleşmesi ve hukukun yok sayılması olduğunu kaydetti.

"AYAKTA KALMANIN YOLU, KENDİ GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK"

Böylesi bir dünyada var olmanın temel şartının bağımsızlık, caydırıcılık ve milli güç olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin ancak birlik ve beraberlik içinde güçlü kalarak bu kaostan korunabileceğini söyledi.

Bayraktar, “Evlatlarımızın geleceğini bu adaletsiz dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz. Güçlü Türkiye; yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkânlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Açıklamasının sonunda Milli Teknoloji Hamlesi’ne özel vurgu yapan Bayraktar, milyonlarca gençle birlikte bu yola hayatlarını adadıklarını belirterek, “Tüm bu yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki Milli Teknoloji Hamlesi, yalnızca ülkemiz için değil, dost ve kardeş coğrafyalar için de vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.