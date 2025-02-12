GTA 6 bilgisayarlar için daha geç yayınlanacak: İşte nedeni

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IGN ile yaptığı röportajda konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Take-Two'nun oyunları tüm platformlarda aynı anda yayınlama gibi bir stratejisi olmadığını vurguladı.

Genellikle konsol lansmanlarına öncelik verdiklerini ve PC versiyonunun daha sonra gelebileceğini belirtti.

Ancak Zelnick, PC pazarının öneminin farkında olduklarını ve bu platformu göz ardı etmediklerini de sözlerine ekledi.

PC PAZARI SATIŞLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURABİLİR

Zelnick, bir oyunun PC versiyonunun toplam satışların yüzde 40'ına kadarını oluşturabileceğini belirterek, bu pazarın potansiyeline dikkat çekti.

"Konsol sektörünün giderek daha önemli bir parçası haline geldiğini görüyoruz ve bu eğilimin devam etmesine şaşırmam." diyen Zelnick, PC oyuncularının beklentilerini karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

GTA 6'NIN KONSOL LANSMANI VE PC VERSİYONU

GTA 6'nın bu sonbaharda PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi planlanıyor. PC versiyonunun ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.

Zelnick'in açıklamaları, PC oyuncularının bir süre daha beklemesi gerekeceğini gösteriyor.

Ancak, oyunun PC'ye kesinlikle geleceği ve bu platformun Take-Two için önemli bir pazar olduğu da anlaşılıyor.