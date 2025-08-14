GTA 6 bir kez daha ertelenecek mi: Resmi açıklama geldi

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili oyuncuların yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.

Zelnick, oyunun Mayıs 2026'da çıkacağına dair "inanç düzeyinin çok, çok yüksek" olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE "EMİN"Dİ AMA OYUN ERTELENDİ

Ancak Zelnick'in bu kendinden emin açıklaması, oyuncular tarafından temkinli karşılanıyor.

Zira CEO, bu yılın başlarında da oyunun 2025'te çıkacağından "çok memnun" olduğunu söylemiş, ancak bu açıklamadan sadece iki ay sonra GTA 6 resmi olarak Mayıs 2026'ya ertelenmişti.

CEO'NUN GÖREVİ GÜVEN VERMEK

Birçok analiste göre, halka açık büyük bir şirketin CEO'su olarak Zelnick'in görevi yatırımcılara güven vermek ve bu tür açıklamalar yapmak zorunda.

Oyun geliştirme sürecinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, GTA 6'nın çıkış tarihine dair en doğru bilginin yine de Rockstar'daki geliştiricilerde olduğu ve son ana kadar her şeyin değişebileceği unutulmamalı.