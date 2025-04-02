GTA 6 çıkış tarihi neden açıklanmıyor: CEO'dan duyuru var

Haber Merkezi

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi, oyuncular arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Oyunun ana şirketi Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, bu merakı gidermek yerine daha da artıracak açıklamalarda bulundu.

Zelnick, Bloomberg'e verdiği röportajda, GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak, oyunun beklentisinin çok yüksek olduğunu ve bu beklentiyi korumak istediklerini ifade etti.

TAKE-TWO CEO'SUNDAN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Strauss Zelnick, rakip şirketlerin çıkış tarihlerini erken duyurmasına atıfta bulunarak, pazarlama çalışmalarının çıkışa yakın bir tarihte başlamasının en doğru strateji olduğunu belirtti.

Bu açıklama, GTA 6'nın çıkış tarihinin yaz aylarına kadar açıklanmayacağı anlamına geliyor.

Take-Two, daha önce oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını açıklamıştı. Bu durumda, oyuncuların resmi bir çıkış tarihi için en azından yaz aylarına kadar beklemesi gerekecek.

GTA 6'nın 2025 sonbaharında planlandığı gibi çıkıp çıkmayacağı, oyun dünyasının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Oyunun geliştirme süreci ve Rockstar'ın titiz çalışma prensibi göz önüne alındığında, çıkış tarihinin ertelenme ihtimali de bulunuyor. Ancak, Take-Two'nun açıklamaları, oyunun planlanan tarihte çıkacağı yönünde bir sinyal veriyor.