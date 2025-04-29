GTA 6 etkisi: Take-Two hisseleri rekor seviyede

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Oyun dünyasının gündemini son dönemde meşgul eden tek bir konu var: GTA 6.

Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, uzun süren bir sessizliğe gömülmüş durumda ve oyunculardan her an yeni bir fragman veya duyuru beklentisi hakim.

Daha önce yapılan açıklamalar ise GTA 6'nın bu yıl, yani 2025 içerisinde piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Bu muazzam GTA 6 beklentisi, en çok da Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two Interactive'in işine yaramış gibi görünüyor.

Henüz oyunla ilgili somut bir gelişme yaşanmamasına rağmen, Take-Two Interactive hisseleri adeta tavan yaptı.

Sadece GTA 6 beklentisi bile şirketin borsa değerini tarihi zirvelere taşımış durumda.

TAKE-TWO INTERACTIVE HİSSELERİ REKOR SEVİYEDE

Finansal verilere bakıldığında, Take-Two Interactive hisselerinin 224 dolar seviyesini aşarak şirket tarihindeki en yüksek değere ulaştığı görülüyor.

Bu durum, şirketin şu anda tarihindeki en iyi borsa performansını sergilediğini gösteriyor.

Bu rekor hisse değerine paralel olarak, şirketin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Take-Two Interactive, bu gelişmelerle birlikte an itibarıyla yaklaşık 39,77 milyar dolarlık devasa bir piyasa değerine ulaşmış bulunuyor.