GTA 6'nın oynanış videosunu sızdırmıştı: 18 yaşındaki hackera hapis cezası verildi Eylül 2022'deki dev GTA 6 sızıntısının arkasındaki isimlerden olan 18 yaşındaki hacker, süresiz hastane hapsi cezasına çarptırıldı.

ensonhaber.com

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini geçtiğimiz aylarda internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınlamıştı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

Sorumlusu genç hacker

Uber, GTA 6 sızıntısından kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini söylemiş ve daha sonra FBI, grubun 18 yaşındaki liderini yakalamayı başarmıştı.

Süresiz hapis cezası

18 yaşındaki Arion Kurtaj isimli hacker, mahkemenin kararıyla süresiz hastane hapsi cezasına çarptırıldı.

Birleşik Krallık’ta görülen mahkemede hâkim, otizmli olduğu söylenen Kurtaj’ın hâlen tehlikeli olduğunu söyledi.

Yapılan akıl sağlığı değerlendirmesinde, hacker’ın “mümkün olan en kısa sürede siber suçlara geri dönme niyetinin olduğu” belirlendi.

Ayrıca mahkeme, Kurtaj’ın son zamanlarda şiddet uygulama eğiliminde olduğunu, düzinelerce yaralama ve maddi hasar ihbarı aldıklarını da belirtti.

Gelen bilgilere göre Kurtaj, doktorlar onun artık tehlikeli olmadığına karar vermediği sürece güvenli bir hastanede tutulacak.

Daha önce Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarını sızdıran Lapsus$ grubu, Samsung ve Ubisoft gibi dev şirketlerin de verilerini ele geçirmişti.