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- GTA: San Andreas sanal gerçeklik sürümü geliyor
GTA: San Andreas sanal gerçeklik sürümü geliyor
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 15:03
Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition"; Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarını içerecek.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.
Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.
GTA: SAN ANDREAS VR MODU GELİYOR
Facebook Connect canlı yayını sırasında sahne alan Mark Zuckerberg, GTA: San Andreas'ın Facebook'un VR gözlüğü Oculus Quest 2 için geliştirildiğini açıkladı.
Zuckerberg, "GTA: San Andreas meraklıları, oyunu sanal dünyada deneyimleyebilecek." dedi.
GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI
Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.
Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.