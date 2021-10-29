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    GTA: San Andreas sanal gerçeklik sürümü geliyor

    GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümü, Facebook'un VR gözlüğü Oculus Quest 2 için özel olarak geliştiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 15:03
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    GTA: San Andreas sanal gerçeklik sürümü geliyor

    Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition"; Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarını içerecek.

    Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.

    Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.

    GTA: SAN ANDREAS VR MODU GELİYOR

    Facebook Connect canlı yayını sırasında sahne alan Mark Zuckerberg, GTA: San Andreas'ın Facebook'un VR gözlüğü Oculus Quest 2 için geliştirildiğini açıkladı.

    Zuckerberg, "GTA: San Andreas meraklıları, oyunu sanal dünyada deneyimleyebilecek." dedi.

    gta san andreas vr

    GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI

    Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

    Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

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