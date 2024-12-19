Güçlü özellikler, düşük fiyat: Karşınızda Honor GT

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Honor, amiral gemisi telefon pazarında dengeleri değiştirebilecek yeni bir modelle karşımıza çıktı.

Honor GT adını taşıyan bu telefon, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

HONOR GT'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor GT, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama veya 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor.

Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekran, GT'nin öne çıkan özelliklerinden biri.

GT, 5.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 100W hızlı şarj desteğine sahip. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzüyle kutudan çıkacak olan telefon, OIS özellikli 50 MP Sony IMX906 ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla geliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Honor GT, Çin'de 300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 12 GB / 256 GB versiyonunun fiyatı 300 dolar, 16 GB / 1 TB versiyonunun fiyatı ise 455 dolar.

Telefonun uluslararası pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Honor GT, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla amiral gemisi telefon pazarında yeni bir standart belirliyor.

Samsung gibi markaların benzer özelliklere sahip telefonları 1.000 dolara yaklaşan fiyatlarla satarken, Honor GT sadece 455 dolara satın alınabiliyor.