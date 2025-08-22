Gümrük kapılarında teknolojik altyapı ile kamu zararı önleniyor

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye’deki kara, hava, deniz ve demir yolu gümrük kapılarında hizmetler hızlı ve etkin şekilde yürütülüyor.

Kapılar, teknolojik altyapıyla güçlendirilerek sınır geçişleri hızlandırılıyor ve ticaretin güvenilir şekilde yapılması hedefleniyor. Ocak-haziran döneminde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli makine ve malzemeler temin edildi.

MİLTAR-II PROJESİ İLE TARAMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirmek için yürütülen Milli Tarama Sistemleri Projesi (MİLTAR-II) kapsamında yarı-sabit tarama sistemlerinin seri üretimi başlatıldı.

Habur, Kapıkule, Öncüpınar ve Cilvegözü gümrük kapıları ile Mersin Liman Sahası’nda 7 sistem faaliyete geçti.

Samsun Limanı’nda da yarı-sabit x-ray araç ve konteyner tarama sistemi devreye alındı.

Böylece MİLTAR-II kapsamındaki yarı-sabit sistem sayısı 8’e ulaştı.

Bakanlık, ayrıca 25 videoskop, 10 yoğunluk ölçüm, 10 karbondioksit ölçüm cihazı ile 25 yaka kamerasının tedarikini tamamladı ve birimlere dağıttı.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİYLE KAMU ZARARI ÖNLENİYOR

Gümrük kapılarındaki teknolojik güçlendirmeler, önemli kamu zararlarının önüne geçilmesini sağladı. Kurumsal akaryakıt bayilerinin ödeme kaydedici cihaz fişlerinin kopyalanmasıyla oluşabilecek kayıplar incelendi. Ocak-haziran döneminde 243 bayinin Ba-Bs verileri analiz edildi ve 16 milyar lira değerinde kopya fiş kullanıldığı tespit edilen 13 bin 351 kullanıcı raporlandı.

Saha denetimleri ve operasyonlar sonucunda;

11 milyon 771 bin makaron, 90 bin sigara kağıdı, 5 bin 720 sigara ve 13 bin 590 kilogram tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün ve mamullerinin gümrüklenmiş değeri 26,6 milyon lira, önlenen kamu zararı 17,8 milyon lira olarak hesaplandı.

Araç ve hava takip sistemleriyle 6 olayda 37 milyon lira değerinde eşyaya el konuldu.

Analiz ve hedefleme çalışmalarıyla 308 usulsüz işleme müdahale edilerek 567,7 milyon lira para cezası uygulandı ve toplamda 645,4 milyon liralık kamu zararı önlendi.

ALO 136 İHBAR HATTI İLE KAÇAKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından 6 ayda 18 bin 734 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca;

Kırmızı biber tohumunun kaçak olarak ülkeye sokulup yerli ürünle karıştırılması girişimi Esendere Sınır Kapısı’nda 15 bin 429 kilogram tohum ele geçirilerek engellendi.

ALO 136 ihbar hattından alınan bildirim üzerine İstanbul’da gümrüklenmiş değeri 29,6 milyon lira olan 2 bin 441 çanta ve 150 kemere el konuldu.

8,4 milyon lira değerindeki kol saati, 440 saat kutusu ve 232 kartlık da ele geçirilerek adli süreç başlatıldı.