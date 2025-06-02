Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 30 Mayıs’ta Güneş’te gerçekleşen güçlü bir patlamanın ardından, bugün itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiğini duyurdu.

"GEÇİCİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLABİLİR"

NOAA bünyesindeki Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan fırtınanın elektrik şebekeleri, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısı yer aldı. Özellikle yüksek voltaj hatlarında kontrol zorlukları yaşanabileceği ve bu durumun geçici kesintilere neden olabileceği belirtildi.

2 GÜN BOYUNCA "ŞİDDETLİ" SEVİYEDE

Jeomanyetik fırtınanın 1 ve 2 Haziran boyunca etkisini "şiddetli" seviyede sürdürebileceği belirtilirken, 3 Haziran’dan itibaren fırtınanın gücünün "hafif-orta" (G1-G2) düzeyine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yüksek enlemlerde yaşayanların bu süreçte Kuzey Işıkları’nı gözlemleyebileceği de vurgulandı.