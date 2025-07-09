Güneş sistemi ne zaman oluştu: Yanılıyor olabiliriz

İngiltere'deki The Open University'den bilim insanları, 50 gramlık küçük bir meteoriti inceleyerek, Güneş sisteminin nasıl oluştuğuna dair uzun süredir kabul gören inançları sorgulayan yeni bulgular elde etti.

Araştırma, asteroit kuşağının hem içindeki hem de dışındaki kayalık gezegenlerin aynı anda oluşmuş olabileceğini düşündürüyor.

GELENEKSEL TEORİYE MEYDAN OKUYAN KEŞİF

Geleneksel görüşe göre, Güneş sistemindeki iç gezegenlerin oluşumu dış gezegenlerden yaklaşık 3 milyon yıl önce başlamıştı.

Ancak Northwest Africa 12264 adlı meteoritin yaşının yaklaşık 4,564 milyar yıl olarak belirlenmesi, Jüpiter'in ötesindeki kayalık gezegenlerin de iç yörüngedekiler kadar hızlı oluştuğunu gösteriyor.

GEZEGEN OLUŞUMU ANLAYIŞIMIZ DEĞİŞEBİLİR

Araştırmacılar, bu bulguların erken Güneş sistemindeki gezegen oluşumu anlayışımız için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini belirtiyor.

Bu yeni veriler, aynı zamanda diğer yıldız sistemlerindeki gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamak için de önemli bir referans sağlıyor.