Güneş sistemimizden hızla geçen üçüncü yıldızlararası nesne tespit edildi

Nadir görülen bir astronomik olayda, bilim insanları Güneş sistemimizden geçen üçüncü bir yıldızlararası nesnenin varlığını doğruladı.

3I/ATLAS olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldız benzeri cisim, Güneş'in kütle çekimine bağlı olmaması nedeniyle kökeninin yıldız sistemimizin dışından olduğunu kanıtlıyor.

Bu keşif, daha önce 2017'de 'Oumuamua ve 2019'da 2I/Borisov'un ardından doğrulanabilen yalnızca üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olma özelliğini taşıyor.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YILDIZLARARASI ZİYARETÇİ

İlk olarak NASA'nın Hawaii'deki ATLAS araştırması tarafından tespit edilen 3I/ATLAS, 10 ila 20 kilometre arasında olduğu tahmin edilen çapıyla bugüne dek gözlemlenen en büyük yıldızlararası nesne ünvanını alıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre bu devasa ziyaretçi, saniyede 60 kilometreyi aşan inanılmaz bir hızla Güneş Sistemi'nin içinden geçiyor.

TEHLİKE YOK, BİLİMSEL FIRSAT VAR

Yapılan yörünge hesaplamalarına göre 3I/ATLAS, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor ve en yakın geçişini Mars'ın yörüngesinin hemen içinden yapacak.

Bilim insanları için bu tür ziyaretçiler, kendi yıldız sistemimizin ötesinden gelen el değmemiş örnekleri incelemek adına eşsiz bir fırsat sunuyor ve evrenin diğer köşeleri hakkında paha biçilmez bilgiler barındırıyor.

GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN OLACAK MI

Şu anda sadece Güney Yarımküre'den görülebilen yıldızlararası nesne, yaklaşık 18,8 kadir parlaklığıyla çıplak gözle görülemeyecek kadar sönük.

Ancak gök bilimciler, ağustos ayına kadar parlaklığının artmasını ve gelişmiş teleskoplarla yaklaşık bir yıl boyunca gözlemlenebilir hale gelmesini bekliyor.