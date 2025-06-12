Güneş'te dev bir delik açıldı: Rüzgarlar Dünya'ya doğru ilerliyor

Haber Merkezi

Güneş'in atmosferinde, güney yarımküre boyunca uzanan devasa bir delik açıldı. "Koronal delik" olarak adlandırılan bu olay, doğrudan Dünya'ya doğru yüksek hızlı bir güneş rüzgarı püskürtüyor.

Bu durumun, hafta sonu gezegenimizde bazı etkiler yaratması bekleniyor.

KORONAL DELİK NEDİR

Koronal delikler, Güneş'in yüzeyindeki manyetik alanların zayıflayıp açıldığı bölgelerdir. Bu açıklık, Güneş'ten sürekli olarak yayılan yüklü parçacık rüzgarının normalden daha hızlı ve yoğun bir şekilde uzaya kaçmasına olanak tanır.

Şu anda gözlemlenen bu devasa delik, doğrudan Dünya'ya dönük olduğu için, gelen parçacıkların gezegenimizin manyetik alanıyla etkileşime girmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu etkileşim, bir güneş fırtınasını tetikleyecek.

DÜNYA'YA ETKİLERİ: G2 FIRTINA VE AURORA

NOAA Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'ne göre, bu etkileşimin 14 Haziran Cumartesi civarında orta şiddette (G2) bir jeomanyetik fırtınaya yol açması bekleniyor.

Bu seviyedeki bir fırtınanın önemli bir tehlike oluşturmadığı, ancak bazı uydularda küçük rota düzeltmeleri gerektirebileceği ve yüksek frekanslı radyo iletişiminde kesintilere neden olabileceği belirtiliyor.

Bizler için en heyecan verici sonuç ise, bu fırtınanın kutup ışıklarını (aurora) normalden daha alçak enlemlerde görünür kılma potansiyeli.

Hava koşulları elverirse, 55 derece enlemlerine kadar olan bölgelerde bile bu muhteşem doğa olayına tanıklık etme şansı olabilir.