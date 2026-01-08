Sağlıkta yapay zeka çağı başladı: Karşınızda ChatGPT Health

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, yapay zekanın sağlık sektöründeki etkisini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni ürünü ChatGPT Health'i kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sağlıkla ilgili sorularını daha güvenli ve kişiselleştirilmiş bir ortamda yapay zekaya yöneltebilecek.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

Kullanıcılar, Apple Health, MyFitnessPal ve Peloton gibi platformlardaki tıbbi kayıtlarını sisteme bağlayarak çok daha kapsamlı ve bağlama dayalı yanıtlar alabiliyor.

Sistem; laboratuvar sonuçlarını, uyku düzenini, doktor ziyaret özetlerini ve klinik geçmişi analiz ederek kullanıcılara rehberlik etme yeteneğine sahip.

TEŞHİS VE TEDAVİ AMACI TAŞIMIYOR

ChatGPT Health, ana uygulamadan tamamen izole edilmiş bir sekme olarak çalışıyor ve buradaki hassas veriler yapay zeka eğitiminde kesinlikle kullanılmıyor.

OpenAI, sistemin teşhis veya tedavi amacı taşımadığını özellikle vurgulasa da alınan tavsiyelerin mutlaka bir sağlık uzmanına onaylatılması gerektiğini hatırlatıyor.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULACAK

Haftada 230 milyon kişinin sağlık sorusu sorduğu platformda, yeni özellik şu an için bekleme listesi yöntemiyle erişime açık.

Avrupa ve İngiltere hariç olmak üzere web ve iOS üzerinden kademeli olarak dağıtılacak olan hizmet, ücretsiz ve ücretli tüm planlardaki kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.