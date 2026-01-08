MacBook'ları dokunmatik ekrana çeviren aksesuar CES 2026'da tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasadaki birçok dizüstü bilgisayar dokunmatik ekran seçeneği sunarken Apple'ın bu konudaki mesafeli duruşu, üçüncü taraf bir aksesuarla aşılıyor.

Intricuit Magic Screen, kullanıcıların sahip oldukları MacBook Pro veya MacBook Air modellerini dokunmatik ekrana dönüştürmelerine ve kalemle kullanmalarına olanak tanıyor.

Şeffaf bir pleksiglas levha yapısında olan Magic Screen, MacBook ekranına manyetik olarak yapışıyor ve cihazla bağlantıyı USB-C kablosu üzerinden sağlıyor.

Temel dokunmatik girişler için herhangi bir sürücü veya ek yazılım kurulumu gerekmezken, daha gelişmiş özellikler için üreticinin özel uygulamasının kullanılması öneriliyor.

ÇİZİM TABLETİ OLARAK KULLANILABİLİYOR

Ürünle birlikte gelen kalem, özellikle Photoshop kullanımı ve 3D modelleme gibi işlemlerde hassas bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ekranın arkasına takılan manyetik kılıf sayesinde aksesuar, bilgisayar ekranından bağımsız bir çizim tableti olarak da işlev görebiliyor ancak kapağı kapatmadan önce aksesuarın çıkarılması gerekiyor.

FİYATI BELLİ OLDU

14 ve 16 inç MacBook Pro ile 13 ve 15 inç MacBook Air modelleriyle tam uyumlu olan bu donanımın Kickstarter üzerinden yakında fon toplamaya başlayacak.

Mart ayı sonundan önce teslimatlarına başlanması planlanan ürün, 139 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.