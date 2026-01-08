Çift ekranlı laptop Asus Zenbook Duo, CES 2026'da tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asus, popüler çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Zenbook Duo'nun kapsamlı bir şekilde yenilenmiş versiyonunu CES 2026 kapsamında sahneye çıkardı.

2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen ve fiyatı henüz netleşmeyen cihaz, gücünü Intel'in yeni Panther Lake işlemcisinden alıyor.

KUSURSUZ EKRAN VE YENİ TASARIM

Cihazın en dikkat çekici yeniliği, iki adet 14 inçlik 144 Hz OLED ekran arasındaki boşluğu minimuma indiren ve çok daha bütünleşik bir görüntü sunan geliştirilmiş menteşe yapısı oldu.

Ayrıca dış tasarımda dokulu bir his uyandıran Asus'un özel Ceraluminum kaplaması tercih edildi.

DAHA GÜÇLÜ BATARYA İLE GELİYOR

Önceki nesle kıyasla daha kompakt bir gövdeye sahip olan model, kapasitesi 75 Wh'den 99 Wh'ye çıkarılan devasa bir bataryayı bünyesinde barındırıyor.

Kullanım deneyimini iyileştirmek adına klavye bağlantısında kullanılan pogo pinleri manyetik hale getirilerek söküldüğünde kasa içine gizlenecek şekilde tasarlandı.

Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak.

Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor.