Güney Kore, ulusal yapay zeka araştırma laboratuvarını açtı

AA & Ensonhaber

Güney Kore, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bilim ve Bilişim Bakanlığı, başkent Seul'de "Ulusal Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı"nın açıldığını duyurdu

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, laboratuvarın amacı yapay zeka projelerine ivme kazandırmak ve bu alandaki çeşitliliği artırmak.

YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARININ MERKEZİ OLACAK

Yeni açılan laboratuvarın, Güney Kore'nin yapay zeka çalışmalarında merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Bakanlık, 2028 yılına kadar laboratuvara yaklaşık 68 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bu yatırım, laboratuvarın altyapısını güçlendirmek ve daha kapsamlı araştırmalara olanak sağlamak için kullanılacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE AÇIK PLATFORM

Ulusal Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı, uluslararası iş birliğine de açık bir platform olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore, ABD, Kanada, Fransa ve diğer ülkelerden bilim insanlarının laboratuvarda ortak yapay zeka projeleri üzerinde çalışacağı belirtildi.

Bu iş birlikleri, yapay zeka alanındaki bilgi paylaşımını ve teknolojik gelişmeyi hızlandıracak.