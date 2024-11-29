Güney Kore, yarı iletken üreticilerine 10 milyar dolarlık kredi verecek

Haber Merkezi

Güney Kore Maliye Bakanlığı, yarı iletken sektöründeki şirketlere gelecek yıl toplam 10 milyar dolar (14 trilyon won) değerinde düşük faizli kredi sağlamayı planladığını açıkladı.

Bu krediler, devlet bankaları aracılığıyla dağıtılacak ve yeni çip üretim tesislerinin finansmanında kullanılacak.

YARI İLETKEN SEKTÖRÜNE DEV DESTEK PAKETİ

Bu destek paketi, Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisini güçlendirme ve küresel çip pazarındaki lider konumunu koruma çabalarının bir parçası. Ülke, Samsung ve SK Hynix gibi dünya devi çip üreticilerine ev sahipliği yapıyor.

Güney Kore, çip ekipmanı ve fabrikasyon alanında faaliyet göstermeyen şirketleri çekmek için Yongin ve Pyeongtaek şehirleri arasında yeni bir yarı iletken üretim kompleksi inşa ediyor.

Bu kompleks, "dünyanın en büyük yüksek teknoloji çip üretim kümesi" olarak lanse ediliyor.

KÜRESEL REKABET VE YENİ TEHDİTLER

Güney Kore, Çin ve ABD ile rekabet ederken, Trump yönetiminin korumacı politikalarının da yarattığı zorluklarla karşı karşıya.

ABD, Güney Kore'yi Çin'e yüksek kaliteli çip üretimi için ekipman ve teknoloji akışını kısıtlamaya çağırdı.

Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte küresel ticaret ve endüstriyel ortamda önemli değişiklikler bekleniyor.

Güney Kore, bu değişikliklere uyum sağlamak ve rekabet gücünü korumak için yarı iletken endüstrisini desteklemeyi sürdürecek.