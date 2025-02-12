Güney Kore'den DeepSeek uyarısı: Çok fazla veri topluyor

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Yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle birlikte, bu alandaki veri güvenliği ve gizlilik endişeleri de artıyor.

Son olarak, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'i hedef alarak, uygulamanın kişisel verileri "aşırı" bir şekilde topladığını ve kullanıcıları yanıltıcı bilgiler verdiğini iddia etti.

Bu suçlamaların ardından Güney Kore hükümeti, DeepSeek'e karşı harekete geçti.

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK SUÇLAMALARI

NIS açıklamasına göre, DeepSeek uygulaması, kullanıcıların klavye girişleri, sohbet kayıtları ve konum bilgileri gibi birçok hassas veriyi topluyor.

Dahası, bu verilerin kullanıcılara bildirilmeden reklam verenlerle paylaşıldığı ve hatta uygulamanın kendini eğitmek için kullandığı iddia ediliyor.

NIS, DeepSeek'in bu eylemlerinin sadece Güney Koreli kullanıcıların değil, tüm dünya genelindeki kullanıcıların veri güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

HÜKÜMET KURUMLARI UYARILDI

NIS, suçlamaların ardından Güney Kore'deki tüm hükümet kurumlarına resmi bir bildiri göndererek, DeepSeek uygulamasıyla ilgili güvenlik önlemleri almalarını istedi.

Bu bildiri, hükümet kurumlarının DeepSeek'i kullanmaktan kaçınmalarını ve kurum içi cihazlarda uygulamanın kullanımını engellemelerini tavsiye ediyor.

ULUSAL GURUR MESELESİ: KİMCHİ TARTIŞMASI

DeepSeek'in karıştığı bir diğer tartışma ise "kimchi"nin kökeni hakkında farklı dillerde farklı yanıtlar vermesi. NIS'in iddiasına göre, uygulama Korece sorulduğunda kimchinin bir Kore yemeği olduğunu, Çince sorulduğunda ise Çin'den geldiğini iddia ediyor. Bu durum, Güney Kore'de ulusal gurur meselesi haline geldi ve DeepSeek'e olan tepkileri daha da artırdı.

DİĞER ÜLKELER DE ALARMDA: AVUSTRALYA VE TAYVAN'DAN UYARILAR

Güney Kore'nin yanı sıra, Avustralya ve Tayvan gibi bazı ülkeler de DeepSeek konusunda güvenlik endişelerini dile getirerek uyarılarda bulundu veya kısıtlamalar getirdi.