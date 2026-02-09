Güney Kore’nin zırhlı aracında ASELSAN imzası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, geliştirdiği SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Güney Koreli savunma şirketi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracına entegre ederek uluslararası arenada dikkat çekti.

WORLD DEFENCE SHOW'DA İLK ENTEGRASYON

ASELSAN, World Defense Show fuarına geniş ürün yelpazesiyle katılırken, uluslararası iş birliklerinin somut örneklerini de sergiledi. Fuarda Hanwha Aerospace tarafından statik alanda tanıtılan 8x8 Tigon zırhlı araç üzerinde ASELSAN’ın SEDA 100 sistemi yer aldı. Böylece iki şirket arasındaki iş birliği, sahada görülebilen ilk entegrasyon örneğiyle vitrine çıktı.

İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATLA GÜÇLENDİ

ASELSAN ile Hanwha Aerospace, geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha platformlarına entegrasyonuna yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı. Anlaşma, her iki şirketin hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda ortak çözümler sunma hedefini ortaya koyuyor.

SAHADA KENDİNİ KANITLAMIŞ TEKNOLOJİ

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, gelişmiş akustik sensör ve algoritmaları sayesinde süpersonik mermileri tespit ederek atıcının konumunu yüksek hassasiyetle belirleyebiliyor. Sistem; her türlü çevresel koşulda çalışabilmesi, kalibrasyon gerektirmemesi ve kolay entegrasyon özellikleriyle öne çıkıyor.

ATIŞ NOKTASI ANLIK OLARAK BELİRLENİYOR

Sistem, merminin namludan çıkış sesi ile ses hızını aşarken oluşan şok dalgasını mikrofon dizinleri aracılığıyla algılıyor. Ses dalgalarının sensörlere ulaşma zamanları arasındaki milisaniyelik farklar analiz edilerek, atışın yapıldığı koordinat, mesafe, geliş açısı ve yükselti bilgileri operatöre anlık olarak ekrana yansıtılıyor. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uyarılarla durumsal farkındalık artırılıyor.