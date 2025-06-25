Gürültü kirliliği Avrupa'da 110 milyon insana zarar veriyor

Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) yeni raporu, kıta genelindeki ciddi bir sağlık sorununa dikkat çekti.

Rapora göre, otomobil, tren ve uçaklardan kaynaklanan gürültü kirliliği, Avrupa genelinde 110 milyondan fazla insanın sağlığını olumsuz etkiliyor.

ANA NEDENİ ULAŞIM

EEA raporu, gürültü kirliliğinin Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) nüfusunun yüzde 20'sini, yani her 5 kişiden 1'ini etkilediğini ortaya koyuyor. Bu kirliliğin ana kaynağı ise ulaşım.

Kara yolu taşımacılığı gürültüsünün 92 milyon, demir yolu gürültüsünün 18 milyon ve uçak gürültüsünün ise 2,6 milyon insanı etkilediği belirtildi. Bu rakamlar, gürültünün ne kadar yaygın bir çevresel sorun olduğunu gösteriyor.

UYKU BOZUKLUKLARI VE 66 BİN ERKEN ÖLÜM

Rapora göre gürültü kirliliği, fizyolojik strese ve uyku bozukluklarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor.

Yaklaşık 5 milyon kişinin bu nedenle "ciddi" uyku bozuklukları yaşadığı tahmin ediliyor.

Daha da endişe verici olanı, bu çevresel sorunun her yıl tahmini 66 bin erken ölüme neden olması. Ayrıca kalp hastalığı, diyabet ve depresyon vakalarına da önemli ölçüde katkıda bulunduğu vurgulanıyor.