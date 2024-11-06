Hackerler, airfryerlara girdi: Haberiniz yokken sizi gözetliyorlar

Haber Merkezi

Çoğu kişi airfryer, görüntülü kapı zili, akıllı televizyon, cep telefonu başta olmak üzere günlük hayatında bir veya birkaç tane akıllı cihaz kullanıyor.

Ancak yapılan bir araştırma, evinizde hangi cihazları bulundurduğunuzu yeniden gözden geçirmenize neden olabilir.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Çalışmada ekip, popüler akıllı cihazları "Rıza", "Şeffaflık", "Veri Güvenliği", "Veri Minimizasyonu", "İzleyiciler" ve "Veri Silme" olmak üzere 6 kategoride değerlendirdi.

Bu değerlendirmelere dayanarak her ürüne genel bir gizlilik puanı verildi.

Sonuçlar, bazı popüler airfryerların konuşmalarınızı dinleyebileceğini ve hatta kişisel verilerinizi Çin'e gönderebileceğini ortaya koydu.

Dergi yazarı Harry Rose, "Araştırmamız, akıllı teknoloji üreticilerinin ve birlikte çalıştıkları firmaların şu anda görünüşte pervasızca tüketicilerden nasıl veri toplayabildiğini ve bunun genellikle çok az şeffaflıkla veya hiç şeffaflık olmadan yapıldığını gösteriyor." diye yazdı.

AİRFRYERLAR

Analiz, üç airfryer modelinin (Aigostar, Xiaomi Mi Smart ve Cosori CAF-LI401S) müşterilerinin kesin konumunu bildiğini ve kullanıcının telefonuna ses kaydetmek için izin istediğini ortaya çıkardı.

Cihaza bağlı uygulamanın Facebook, Pangle (TikTok for Business'ın reklam ağı) ve Çinli teknoloji devi Tencent'in (kullanıcının konumuna bağlı olarak) izleyicilerine bağlanırken, Aigostar'ın ise bir hesap oluştururken kullanıcının cinsiyetini ve doğum tarihini bilmek istediği öne sürüldü.

Öte yandan hem Aigostar hem de Xiaomi airfryer modellerinin, kullanıcılarının kişisel verilerini Çin'deki sunuculara gönderdiği ancak bunu gizlilik sözleşmelerinde belirtmediği iddia edildi.

"GİZLİLİĞE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Bir marka sözcüsü, iddialara "Cihaz uygulamasında ses kaydetme izni, doğrudan sesli komutlar ve görüntülü sohbet yoluyla çalışmayan için geçerli değildir." sözleriyle cevap verdi.

Cosori sözcüsü, "Gizliliğe öncelik veriyoruz ve dahili uyumluluk gereksinimlerimize tabi olarak akıllı ürünler GDPR ile uyumlu olmalıdır." diye konuştu.

Aigostar tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.