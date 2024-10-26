Haluk Bayraktar'dan KIZILELMA açıklaması: İlk alan ve kullanmak isteyen ülkeler var

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Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı hamlelerle uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Yerli ve milli üretim sürecini hızlandırarak dışa bağımlılığını azaltan Türkiye, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında önemli başarılara imza attı.

Bayraktar TB2 ve ANKA gibi başarılı İHA ve SİHA modelleriyle dünyada adını duyuran Türkiye, KIZILELMA ile de geleceğin teknolojisine adım attı.

" 'BİZ KIZILELMA'YI İLK ALAN, İLK KULLANAN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ' DİYEN BİRÇOK İNSANLA KONUŞTUK"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar KIZILELMA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SAHA EXPO'da, Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'nda açıklamalar yapan Haluk Bayraktar, KIZILELMA'ya yönelik çok büyük bir ilginin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar seri üretime, imalata girmemiş olsa da şu ana kadar 4 prototip ürettik. En son geliştirdiğimiz prototip uçuş testlerine devam ediyor. Önümüzdeki yıl seri imalata geçmesine çalışılıyor ama bu fuarda dahi bizi ziyaret eden ülke temsilcilerinden, üst düzey hava kuvvetleri temsilcilerinden 'Biz KIZILELMA'yı ilk alan, ilk kullanan ülke olmak istiyoruz.' diyen birçok insanla konuştuk. Onların bunu demesinin sebebi, TB2 veya Akıncı'yı kullanıyorlar. Sonuçta o ürünü kullanmaktan dolayı bir güven ilişkisi oluşmuş, ürünün performansını görmüşler, yeni gelen ürüne de artık o eski tecrübelerine bakarak karar veriyorlar. Bunun çok büyük, muazzam bir etkisi var. O güven ilişkisini oluşturmak zaten en önemli şey. Ondan sonrası devam ediyor."

BAYRAKTAR TB3 SERİ ÜRETİME GEÇTİ, İHRACAT KAPIDA

Haluk Bayraktar, geliştirdikleri Bayraktar TB3'ün de seri imalat aşamasına ulaştığını belirterek, bu ürünün birçok ülkeye ihracatının gündemde olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Belki bu sene içerisinde, birkaç ay gibi bir sürede, belki 5-6 aylık süreçte bir haber duyabiliriz ihracat anlamında." dedi.

Bayraktar, TB3'ün TB2'den elde edilen birikimlerle geliştirildiğini, aynı zamanda deniz platformlarına iniş yapma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

KISA PİSTLİ GEMİLERDEN KALKIŞ YAPABİLECEK

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

- 5 saat havada kalış süresi

- 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesi

- 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığı

- 0.6 mach seyir hızı

- 0.9 mach maksimum hız

- 30.000 feet operasyonel irtifa

- 500 nm görev yarı çapı

Gelişmiş özellikleri

- Otomatik iniş ve kalkış

- Düşük görünürlük

- Yüksek manevra kabiliyeti

- Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

- Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

- AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık