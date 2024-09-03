Hangi iPhone uygulamaları aktivitenizi izliyor ve bunları nasıl durdurabilirsiniz iPhone'larda hangi uygulamaların sizi takip ettiğini ve bunları nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi

Günümüzde akıllı telefonlarımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu cihazların sunduğu konforun yanı sıra, gizlilik endişeleri de beraberinde geliyor.

Özellikle iPhone kullanıcıları, hangi uygulamaların kendi aktivitelerini takip ettiğini merak ediyor.

Uygulama izleme çoğu durumda kullanıcı deneyimini iyileştirirken, uygulamanın verilerinizi hangi üçüncü taraf reklam verenlerle paylaştığını bilmediğiniz için gizlilik riskleri taşır.

Neyse ki Apple, belirli bir uygulamanın etkinliğinizi izlemesine izin verip vermeyeceğinizi seçmenize olanak tanır.

Bu kılavuzda, bir iPhone'da uygulama izlemenin nasıl çalıştığını ve nasıl durdurulacağını ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

iPHONE'LARDA UYGULAMA TAKİBİ NASIL ÇALIŞIR

Apple, iOS 14.5 ile başlayarak, üçüncü taraf uygulamaların iPhone'daki kullanıcı aktivitelerini izlemek için izin istemesini gerektiren bir özellik olan Uygulama İzleme Şeffaflığı'nı tanıttı.

Bu, iPhone'unuzdaki hangi uygulamaların aktivite bilgilerinize erişebileceğini kontrol etmenizi sağlar, böylece kötü oyuncuları belirler ve kişisel verilerinize erişmelerini engellersiniz.

Bir uygulamanın iPhone'unuzdaki etkinliğinizi veya konumunuzu izlemesine izin verdiğinizde, verilerinizi toplayabilir, uygulamada kullanım deseninizi kaydedebilir ve hedefli reklamcılık için reklam verenler gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Bunun çalışma şekli, iPhone'unuzda bir uygulamayı açtığınızda, etkinliğinizi izlemesine izin vermenizi istemesidir.

Bunu sorun etmiyorsanız, izin isteminde erişim verebilirsiniz. Alternatif olarak, uygulamanın etkinliğinizi izlemesini istemiyorsanız izni reddedebilirsiniz.

UYGULAMALARIN iPHONE'LARDA SİZİ İZLEMESİNİ NASIL ENGELLERSİNİZ

Hedeflenen reklamlar genellikle hedeflenmeyen reklamlardan daha yararlı olsa da zamanla müdahaleci hale gelebilir ve uygulama kullanma deneyiminizi daha az keyifli hale getirebilir.

Uygulamaların sizi çevrimiçi izlemesini sınırlamak için Gizlilik ve Güvenlik ayarlarına giderek izleme izinlerinizi inceleyebilirsiniz.

iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik'i seçin .

Konumunuza erişebilen uygulamaları incelemek için Konum Servisleri'ne dokunun.

Daha sonra konum erişimini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve açılan menüden uygun seçeneği seçin.

Gizlilik ve Güvenlik ayarları sayfasına geri dönün ve Takip seçeneğine dokunun .

Son olarak, aktivitenizi izlemesini durdurmak istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeyi kapalı konuma getirin.

"Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Ver" seçeneğini de tamamen kapatabilirsiniz.

Bununla birlikte, bir uygulamaya izleme izinlerini reddetseniz bile, uygulama geliştiricisinin kullanım düzeninizi ve etkinliğinizi izlemek için farklı yollar bulabileceğini unutmayın.

Bu nedenle, iPhone'unuza yüklediğiniz uygulamaların, onlara verdiğiniz izinlerin ve bunlarda ne yaptığınızın farkında olmalısınız.