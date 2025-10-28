HarmonyOS 6 güncellemesi alacak tüm Huawei modelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei, geçtiğimiz hafta resmen duyurduğu yeni işletim sistemi HarmonyOS 6 için güncelleme takvimini paylaştı.

Yeni sürüm, geliştirilmiş yapay zekâ entegrasyonu, artırılmış performans ve daha iyi cihaz uyumluluğu gibi sayısız özelliği Huawei cihazlara getiriyor.

HARMONYOS 6 ALACAK İLK CİHAZLAR (EKİM 2025)

Güncelleme dağıtımı Ekim 2025 itibarıyla amiral gemisi modellerle başlıyor. Mate 70, Mate 60, Pura 80 ve Pura 70 serilerinin yanı sıra Mate X6, Mate X5 ve Pocket 2 gibi katlanabilir telefonlar güncellemeyi ilk alacak cihazlar arasında.

Ayrıca Nova 14, 13 ve 12 serileri, MatePad Pro modelleri, Watch 5/GT 5 serisi akıllı saatler ve FreeBuds 6 gibi kulaklıklar da ekim ayında HarmonyOS 6'ya kavuşacak.

KASIM-ARALIK 2025 TAKVİMİ

Yılın son iki ayında ise güncelleme dağıtımı genişleyerek devam edecek. Bu dönemde Nova 14 Lite, Enjoy 70X, MatePad Mini, MatePad Air ve Watch Fit 4 serisi gibi cihazlar yeni sürüme geçiş yapacak.

AKILLI EV ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE

Huawei, HarmonyOS 6 güncellemesini akıllı ev ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

Huawei Smart Mate TV serisi, akıllı kilitler, router'lar ve Huawei Sound X serisi hoparlörler de yeni güncellemeyi alacak.

EKIM 2025

Huawei Mate 70

Huawei Mate 60

Huawei Mate X6

Huawei Mate X5 series

Huawei Pura 80

Huawei Pura 70

Huawei Pura X series

Huawei Pocket 2 Series

Huawei Nova 14

Huawei Nova 13

Huawei Nova 12

Huawei Nova Flip

Huawei Nova Flip S

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)

Huawei MatePad 11 Pro (2024)

Huawei Mate XT

Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei MateBook Pro

Huawei Watch 5

Huawei Watch GT 5 Series

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeArc

KASIM-ARALIK 2025

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)

Huawei Enjoy 70X

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Air (2024 & 2025)

Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)

Huawei Watch Fit 4 Series

Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip