HarmonyOS 6 güncellemesi alacak tüm Huawei modelleri belli oldu

- Huawei, HarmonyOS 6 güncellemesini yapay zeka entegrasyonu ve performans iyileştirmeleri ile Ekim 2025'te amiral gemisi modellerle başlatacak.
- Mate 70, Mate 60, Pura 80 gibi telefonlar, MatePad Pro ve Watch 5 serisi gibi cihazlar öncelikli olarak güncellemeden yararlanacak.
- Yıl sonunda ise güncelleme, Nova 14 Lite, MatePad Mini gibi diğer cihazlar ve akıllı ev ürünleri için genişletilecek.
Huawei, geçtiğimiz hafta resmen duyurduğu yeni işletim sistemi HarmonyOS 6 için güncelleme takvimini paylaştı.
Yeni sürüm, geliştirilmiş yapay zekâ entegrasyonu, artırılmış performans ve daha iyi cihaz uyumluluğu gibi sayısız özelliği Huawei cihazlara getiriyor.
HARMONYOS 6 ALACAK İLK CİHAZLAR (EKİM 2025)
Güncelleme dağıtımı Ekim 2025 itibarıyla amiral gemisi modellerle başlıyor. Mate 70, Mate 60, Pura 80 ve Pura 70 serilerinin yanı sıra Mate X6, Mate X5 ve Pocket 2 gibi katlanabilir telefonlar güncellemeyi ilk alacak cihazlar arasında.
Ayrıca Nova 14, 13 ve 12 serileri, MatePad Pro modelleri, Watch 5/GT 5 serisi akıllı saatler ve FreeBuds 6 gibi kulaklıklar da ekim ayında HarmonyOS 6'ya kavuşacak.
KASIM-ARALIK 2025 TAKVİMİ
Yılın son iki ayında ise güncelleme dağıtımı genişleyerek devam edecek. Bu dönemde Nova 14 Lite, Enjoy 70X, MatePad Mini, MatePad Air ve Watch Fit 4 serisi gibi cihazlar yeni sürüme geçiş yapacak.
AKILLI EV ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE
Huawei, HarmonyOS 6 güncellemesini akıllı ev ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletti.
Huawei Smart Mate TV serisi, akıllı kilitler, router'lar ve Huawei Sound X serisi hoparlörler de yeni güncellemeyi alacak.
EKIM 2025
Huawei Mate 70
Huawei Mate 60
Huawei Mate X6
Huawei Mate X5 series
Huawei Pura 80
Huawei Pura 70
Huawei Pura X series
Huawei Pocket 2 Series
Huawei Nova 14
Huawei Nova 13
Huawei Nova 12
Huawei Nova Flip
Huawei Nova Flip S
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)
Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
Huawei MatePad 11 Pro (2024)
Huawei Mate XT
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
Huawei MateBook Pro
Huawei Watch 5
Huawei Watch GT 5 Series
Huawei FreeBuds 6
Huawei FreeBuds 7i
Huawei FreeArc
KASIM-ARALIK 2025
Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
Huawei Enjoy 70X
Huawei MatePad Mini
Huawei MatePad Air (2024 & 2025)
Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)
Huawei Watch Fit 4 Series
Huawei FreeBuds Pro 4
Huawei FreeClip 2
Huawei FreeClip