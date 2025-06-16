HarmonyOS ile çalışan akıllı telefon satışları 100 milyonu aştı

Haber Merkezi

Huawei'nin tescilli işletim sistemi HarmonyOS, önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre, teknoloji devi, platformun lansmanından bu yana dünya genelinde 103 milyondan fazla HarmonyOS işletim sistemli akıllı telefon sattı.

100 MİLYONDAN FAZLA AKILLI TELEFON SATIŞI

Rapora göre, bu satışların 46 milyon adedi sadece 2024 yılında gerçekleşti. Bu rakamlar, Huawei'nin ABD yaptırımları ve küresel ölçekte sınırlı varlığına rağmen, kendi geliştirdiği yazılım ve donanım ekosistemiyle özellikle Çin pazarında ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Huawei HarmonyOS, ilk olarak 2019'da tanıtılmış ve 2021 ortalarında tüketici cihazlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı. Bu başarı, kısa sürede ne kadar yol kat edildiğini gösteriyor.

EKOSİSTEM GENİŞLİYOR

HarmonyOS'un büyümesi sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. Canalys, Huawei'nin bugüne kadar 21 milyon HarmonyOS tablet sevkiyatı yaptığını ve bunların 10,5 milyonunun sadece 2024'te satıldığını bildiriyor.

İşletim sistemi artık giyilebilir cihazlardan akıllı ev ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılıyor.

Şirket ayrıca, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen HarmonyOS 6.0 üzerinde de çalışıyor.

Gelecek versiyonun, yapay zeka (AI) ve dağıtık mimari yeteneklerine daha fazla odaklanması ve ekosistemi daha da entegre hale getirmesi bekleniyor.