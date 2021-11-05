Hatalar giderilmedi: eFootball 2022 para iadeleri başladı

eFootball 2022'nin yoğun eleştiri almasının ardından harekete geçen KONAMI, yeni güncellemeyle tüm sorunların giderileceğini açıklamıştı. Ancak yamanın yayın tarihi 2022'ye ertelendi.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlandı.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde zirveye yerleşti.

Oyunculardan bazıları eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylemişti.

KONAMI, GÜNCELLEME SÖZÜ VERDİ

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, 28 Ekim'de yayınlanacak yeni güncelleme ile sorunların giderileceğini açıklamıştı. Ancak kasım ayına girdiğimiz şu günlerde herhangi bir yama yayınlanmadı.

YAMA 2022'YE ERTELENDİ, PARA İADELERİ BAŞLADI

Söz verdiği güncellemeyi 28 Ekim'e yetiştiremeyen KONAMI, oyuncuları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı ve güncellemenin 2022'nin bahar aylarına ertelendiğini duyurdu.

Ayrıca oyunun ücretli olarak satılan premium paketini de satıştan kaldıran KONAMI, daha önce bu paketi satın alan oyunculara para iadesi yapılacağını açıkladı.

İsteyen oyuncular, satın aldıkları premium paketi iade edebilir veya gelecek yıla kadar tam sürümün çıkmasını bekleyebilir. Premium paketin içeriği, tam sürümle birlikte gelecek.

Şu anda yayınlanan oyunun erken erişim demo tarzında olduğunu belirtmeliyiz. KONAMI, önümüzdeki aylarda yapacağı yeni güncellemelerle birlikte daha kararlı bir oyun karşımıza çıkaracak.



