Petrol
110.61
-1.58%
Euro
15.92
0.91%
Dolar
15.09
0.95%
Altın
906.98
0.20%
Borsa
2467
0.34%
Bitcoin
502.603
-4.92%
BTXN Coin
15.28
-1.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Havada ve denizde gidebilen yat: Air Yacht

    150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat Air Yacht, iki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Havada ve denizde gidebilen yat: Air Yacht

    İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, "Air Yacht" ismini verdiği yeni uçan yat konseptini bu yılın başlarında görücüye çıkarmıştı.

    Roma merkezli şirket; kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceğini ve suda yüzebileceğini söylüyor.

    Air Yacht'ın ikiz balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.

    Bu uçabilen dev yapı hakkında bilmeniz gereken her şeyi aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

    HEM UÇUYOR HEM YÜZÜYOR: AIR YACHT - YOUTUBE

    air yacth


    İlginizi Çekebilir

    2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...
    Eğitim

    2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Filip Novak derbiye damga vurdu
    Futbol

    Filip Novak derbiye damga vurdu

    Görüş Bildir