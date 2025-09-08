HAVELSAN’ın yerli sistemleri dünyaya açıldı

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından HAVELSAN, geliştirdiği Platform Veri Dağıtım Sistemi ailesi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli başarılara imza atıyor. Ailenin iki üyesi olan FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi, son 5 yılda Türk Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra birçok ülkenin envanterine girdi.

15 YILLIK SERÜVEN

HAVELSAN, ilk veri dağıtım sistemini 15 yıl önce MİLGEM projesinin ilk gemisi TCG Heybeliada’ya teslim etti. Ardından farklı tipte platformlar için geliştirilen çözümler, bu yıl itibarıyla FLEETSTAR ve SUBSTAR isimleriyle markalaştırıldı. Bugüne kadar 60’tan fazla sistemin teslimatı gerçekleştirildi.

300 YILI AŞKIN KULLANIM SÜRESİ

Suüstü gemileri ve denizaltılarda 7/24 kesintisiz çalışan sistemler, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bugüne kadar üretilen FLEETSTAR ve SUBSTAR’ların toplam kullanım süresi 300 yılı aştı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemi ve denizaltılarda modernizasyon süreçlerinde de bu sistemlerin entegrasyonu sürüyor.

İHRACATTA YÜKSELEN İVME

HAVELSAN, 2020’den bu yana FLEETSTAR ve SUBSTAR’ı yurt dışına ihraç ediyor. Şirket, son bir yıl içinde ayda ortalama bir sistem teslimatı gerçekleştirdi. Birçok ülkenin deniz kuvvetlerine entegrasyonu yapılan çözümler, modern deniz platformlarının kalbinde görev alıyor.

YERLİ KATKI ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

HAVELSAN, geliştirdiği Single Board Computer (SBC), arayüz kartları, zaman kartı, güç kartları, backplane, Time Server ve uydu seyir alıcısı gibi alt bileşenlerle sistemlerin yerlilik oranını yüzde 80’in üzerine çıkardı. Böylece hem millileşme hedefine katkı sağlandı hem de dışa bağımlılık azaldı.

KRİTİK SİSTEMLERLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI

FLEETSTAR ve SUBSTAR, bulundukları platformda seyir radarından silah sistemlerine kadar birçok kritik donanımla doğrudan bağlantı kuruyor. Ağır deniz koşullarında bile yüksek performans sağlayan sistemler, veri akışını kesintisiz sürdürerek gemi ve denizaltıların güvenliğini artırıyor.