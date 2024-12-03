Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Helsing, yapay zeka destekli yeni bir saldırı uçağı olan HX-2'yi duyurdu. "X-wing" olarak adlandırılan bu elektrikli kamikaze drone, 220 km/saat hıza ve 100 km menzile sahip.

HX-2, özellikle tanksavar ve yapı karşıtı operasyonlar için tasarlanmış bir "gezici mühimmat" olarak sınıflandırılıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZERKLİK

HX-2, dahili yapay zeka sayesinde elektronik harp (EW) bağışıklığına sahip ve operatörün sürekli veri bağlantısı olmadan drone'u kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yapay zeka yazılımı, drone'un hedeflenen hedefe ulaşması için bir insan operatörünün görüş hattına sahip olmasını gerektirmiyor.

Helsing, HX-2'nin sinyal olmadan hedefleri arayıp, yeniden tanımlayıp, onlara müdahale edebildiğini, ancak "kritik kararların" her zaman bir insan operatör tarafından kontrol edildiğini belirtiyor.

SÜRÜ HALİNDE KONTROL

HX-2, Helsing'in tescilli Altra keşif/saldırı yazılımıyla eşleştirildiğinde, tek bir insan operatörü tarafından sürüler halinde kontrol edilebiliyor.

Bu özellik, HX-2'nin düşman kara kuvvetlerine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturmasını sağlıyor.

EKONOMİK VE ETKİLİ

HX-2, geleneksel topçu sistemlerinden çok daha uygun maliyetli ve 3D baskı gibi ekonomik yöntemler kullanılarak seri üretim için tasarlandı.

Yaklaşık 4 bin adet HX-2, kullanılmak üzere Ukrayna'ya gönderildi. Çekirdek bileşenler, bir süredir canlı ateşli çatışma senaryolarında test ediliyor.

HX-2, yapay zeka destekli silahlanma alanında yapılan çalışmalardan sadece biri. Anduril gibi şirketler de benzer teknolojiler geliştiriyor.

Örneğin, Anduril'in Bolt-M adlı insansız hava aracı da kendi kendini imha eden mühimmatlar konuşlandırabiliyor.