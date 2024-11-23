Hidrojenle çalışan uçak Vertiia, ilk serbest uçuşunu gerçekleştirdi

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Hava taksi pazarında rekabet kızışırken, Avustralyalı AMSL Aero şirketi, uzun menzilli ve hidrojenle çalışan eVTOL uçağı Vertiia ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir yıldan fazla süren 50 bağlı testin ardından Vertiia, ilk serbest uçuşunu gerçekleştirdi.

VERTIIA'NIN ÖZELLİKLERİ

Vertiia, sekiz adet elektrikli helikopter rotoruna sahip. Bu rotorlar, bir batarya sistemiyle desteklenen bir hidrojen yakıt hücresiyle çalışıyor.

Bu sayede Vertiia, 161 knot (300 km/saat) hızda 1.000 km menzile ulaşabiliyor. Ayrıca bir pilot ve dört yolcuyu, geleneksel bir helikopterin maliyetinin %30'u oranında taşıyabiliyor.

Vertiia'nın kutu kanat konfigürasyonu ve karbon kompozit tasarımı, onu oldukça kompakt hale getiriyor. Bu tasarım, hem güçlü bir yapı hem de yüksek kaldırma kuvveti sağlıyor.

VERTIIA'NIN GELECEĞİ

Vertiia, ilk bağlı uçuşunu Şubat 2023'te gerçekleştirmişti. İlk uçuşlarda tamamen pille çalışan Vertiia, çeşitli geçiş manevraları için kapsamlı testlerden geçti.

Hidrojenle çalışan uçuşlar ise önümüzdeki yıl başlayacak. Ticari uçuşların ise 2027'ye kadar tam düzenleyici onayın ardından başlaması planlanıyor.