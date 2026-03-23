Himalaya buzulları alarm veriyor: Erime hızı iki katına çıktı

Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi (ICIMOD) tarafından yayımlanan yeni rapor, Himalaya buzullarının endişe verici bir hızla yok olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana erime hızı tam iki katına çıkarak son on yılda rekor seviyelere ulaştı.

HİNDU KUSH BÖLGESİNDE FELAKET RİSKİ ARTIYOR

Kutup bölgeleri dışındaki en büyük buz kütlesine ev sahipliği yapan bu dağ silsilesi, Asya’daki 10 büyük nehir sistemini besleyerek milyarlarca insanın yaşamını sürdürmesini sağlıyor.

Hızlanan erime süreci, Hindistan'da yüzlerce can alan Chamoli ve Sikkim felaketleri gibi ölümcül buzul gölü patlamalarına yol açıyor.

Buzulların kaybı sadece ani sel baskınlarına değil, aynı zamanda uzun vadeli su güvensizliğine de neden olarak gıda ve enerji üretimini tehlikeye atıyor.

Uzmanlar, bölgedeki ekosistemin ve geçim kaynaklarının büyük bir tehdit altında olduğu konusunda uyarıyor.

Deniz seviyesinden 4 bin 500 ile 6 bin metre yükseklikte bulunan buzullar, yüksek rakımlarda sıcaklıkların daha hızlı artması nedeniyle büyük bir savunmasızlık yaşıyor.

50 yıllık saha verilerine dayanan rapor, kütle kaybının özellikle son yirmi yılda dramatik bir ivme kazandığını gösteriyor.

Buzulların erime hızı bölge genelinde farklılık gösterirken, Ganj ve Brahmaputra havzalarında yüzde 21’e varan ciddi azalmalar kaydedildi.

İndus havzası ise aynı dönemde buzul alanının yaklaşık yüzde 6’sını kaybederek su dengesinin bozulmasına neden oluyor.

KÜÇÜK BUZULLAR HIZLA YOK OLUYOR

Raporda 0,5 kilometrekareden küçük buzulların diğerlerine oranla çok daha hızlı küçüldüğü ve yerel su kıtlığı riskini artırdığı vurgulanıyor.

Bu durum, yüksek dağlık bölgelerdeki yerleşim yerleri için hem susuzluk hem de buzul gölü taşkınları gibi hayati tehlikeleri beraberinde getiriyor.

ICIMOD Genel Direktörü Pema Gyamtsho, bu kritik 10 yılda izleme çalışmalarının artırılması ve iklim uyum projelerine acil yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Erime oranlarının iki katına çıkmasının, tüm dünyayı harekete geçirmesi gereken bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.