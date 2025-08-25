Hindistan 2035 yılına kadar kendi uzay istasyonuna sahip olacak

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Ulusal Uzay Günü'nde ülkenin gelecekteki uzay programı için iddialı bir yol haritası açıkladı.

Açıklanan planlara göre, Hindistan Uzay İstasyonu, 2035 yılına kadar faaliyete geçmiş olacak.

2035'TE TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

ISRO Başkanı V. Narayanan, Bharatiya Antriksh İstasyonu (BAS) adını taşıyacak olan Hindistan Uzay İstasyonu'nun ilk modülünün 2028'e kadar fırlatılacağını belirtti.

Bu proje, Hindistan'ın uzay programını küresel uzay ajanslarının seviyesine taşıyacak.

AY VE MARS GÖREVLERİ DE YOLDA

İstasyon projesinin yanı sıra, Hindistan 2040 yılına kadar Ay'dan örnek getirme gibi iddialı bir görev de planlıyor.

Bu hedeflere ulaşmak için Yeni Nesil Fırlatıcı (NGL) adı verilen yeni bir roket geliştiriliyor.

Başbakan Narendra Modi de genç Hintleri, ülkenin astronot havuzuna katılmaya davet ederek uzay programının önemini vurguladı.

Bu yol haritası, Hindistan'ın uzay araştırmalarında tarihi dönüm noktalarını kutlarken geleceğe yönelik vizyonunu da ortaya koyuyor.